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Первый поезд "Ласточка" отправился из Москвы в Иваново

В стране
13 марта, 7:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Поезд отошел от платформы в 07:07 по московскому времени

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Первый поезд "Ласточка" отправился из Москвы в Иваново с Курского вокзала столицы, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии запуска.

Поезд отошел от платформы в 07:07 по московскому времени. В Иваново он прибудет в 10:48. Как сообщается в материалах РЖД, время в пути сократилось почти вдвое по сравнению с обычным поездом - с 7 часов 15 минут до 3 часов 41 минуты. Поезд будет курсировать ежедневно.

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"Поезда №716 и 718 будут отправляться из Москвы в 07:07 и в 20:07, прибывая в Иваново в 10:48 и в 23:48. Из Иванова поезда № 715 и 717 будут отправляться в 06:24 и в 19:04, с прибытием в Москву в 10:05 и в 22:45 соответственно",- говорится в сообщении компании.

На маршруте будет курсировать поезд в исполнении "премиум". От обычного состава "Ласточки" он отличается меньшим количеством мест - 341 вместо 423, - и более высоким уровнем комфорта. В частности, в нем есть пять туалетных комнат вместо двух, в вагонах имеются видеомониторы, электрические розетки, кулеры. 

С 13 марта по 12 мая билеты на новый маршрут будут продаваться по фиксированной стоимости: 459 рублей в базовом классе, 503 рубля в экономическом и 1501 рубль в бизнес-классе.

"С 13 мая формирование конечной стоимости проезда для пассажиров в поездах "Ласточка" на маршруте Москва - Иваново будет осуществляться в рамках динамического ценообразования. Кроме того, будет действовать система скидок для различных категорий населения (например, для пассажиров в возрасте до 21 года скидка составит 60 %, а для пассажиров в возрасте от 60 лет - скидка 50 %)",- говорится в сообщении РЖД.

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