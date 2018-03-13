Прокуратура Владивостока проверит качество работы управляющих компаний по уборке снега

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Прокуратура Владивостока совместно с администрацией города проверяет работу управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) по уборке снега с придомовых территорий после мощного снегопада. Об этом ТАСС во вторник сообщила помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

Мощный снегопад начался во Владивостоке на прошлой неделе 8 марта, всего за длинные выходные в краевом центре выпало 36 мм осадков, или 1,3 месячных номы. Несмотря на круглосуточную работу снегоуборочной техники на протяжении всех выходных, в понедельник утром в городе образовались многокилометровые пробки.

"Будет проверено исполнение организациями своих обязанностей по уборке придомовых территорий от снега и наледи. В случае выявления нарушений будет решен вопрос о принятии мер реагирования. В таких случаях прокурор вносит представление об устранении выявленных нарушений и рассматривает вопрос о возбуждении административных дел", - сказал Телегина.

По информации от пресс-службы мэрии, в Единую дежурную диспетчерскую службу города после снегопада, который обрушился на краевой центр в канун Международного женского дня, поступило около 100 жалоб от горожан на неубранные придомовые дороги, тротуары и лестницы.

"Люди жалуются, что не могут выехать от дома, затруднен проезд для машин скорой помощи и спецслужб, в том числе мусоровывозящих компаний, из-за чего в некоторых дворах наблюдается большое скопление не вывезенных вовремя отходов. Специалисты управления содержания жилищного фонда городской администрации фиксируют эти нарушения и готовят необходимые документы для дальнейшей передачи в прокуратуру города для привлечения к ответственности УК и ТСЖ", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что помимо уборки снега и наледи на подведомственных территориях УК должны также принять меры по уборке сосулек с крыш и ограждению опасных участков, на которые они могут упасть. Эти меры должны принять не только в многоквартирных домах, но и в любых других зданиях - административных, офисных и торговых.