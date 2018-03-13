Курорты Кавминвод войдут в Европейскую ассоциацию термальных курортов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Кисловодск и другие курорты Кавминвод могут войти в Европейскую ассоциацию исторических термальных курортов в ближайшее время, сообщила ТАСС начальник отдела межрегионального и международного сотрудничества министерства экономического развития Ставропольского края Сузанна Дамир.

"Мы сейчас работаем над присвоением статуса [члена] Европейской ассоциации исторических термальных курортов городу Кисловодск и городам Кавказских Минеральных Вод. <…> Присвоение статуса сейчас в процессе. Это процедура согласования по дипломатическим каналам - сейчас он находится в МИДе", - сказала она, добавив, что проект реализуется при поддержке посольства Италии в РФ.

Дамир отметила, что новый статус позволит повысить поток иностранных туристов и "вывести город на еще более высокий уровень". По ее мнению, основной приток туристов будет из стран Европы, однако проект позволит также привлечь гостей из Азии.

"Туристы, которые приезжают из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу смотрят и видят в рамках этого проекта, присвоен статус ли городу статус, когда он был присвоен. Это как пакт доверия - я доверяю тому, что получило стандарт", - отметила она.