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На мосту под Калининградом обезвредили тротиловые шашки времен ВОВ

В стране
13 марта, 13:48 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 13, марта. /ТАСС

Взрывчатку обнаружили рабочие во время капитального ремонта объекта

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КАЛИНИНГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Специалисты группы разминирования Балтийского флота обезвредили 15 кг взрывчатки времен Великой Отечественной войны, обнаруженной под мостом на федеральной автотрассе в Калининградской области, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

Тротиловые шашки времен войны нашли 12 марта рабочие во время капитального ремонта моста через ручей в поселке Шепетовка на 44-м км федеральной трассы А-216 Гвардейск - Неман - граница с Литовской Республикой. После этого работы приостановили и вызвали флотских саперов.

"Мобильная группа разминирования мотострелкового соединения армейского корпуса флота обследовала участок местности в районе моста и извлекла из грунта тротиловые шашки общим весом 15 кг", - сказал Мартов.

"Взрывчатка вывезена на один из флотских полигонов под Калининградом для полного уничтожения", - добавил он.

Специалисты предполагают, что весной 1945 года мост заминировали отступающие немецкие войска. Тогда на этой территории соверменной Калининградской области проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск.

Он также добавил, что с начала 2018 года флотские саперы обезвредили на территории области более 500 артиллерийских снарядов различного калибра, противотанковых, минометных, противопехотных мин, ручных гранат и других взрывоопасных предметов военной поры.

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