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Первый резидент ТОР "Невинномысск" на Ставрополье начал выпуск продукции

В стране
13 марта, 14:49 UTC+3 НЕВИННОМЫССК НЕВИННОМЫССК 13, марта. /ТАСС

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании шести новых ТОР в моногородах нескольких регионов европейской части РФ

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НЕВИННОМЫССК, 13 марта. /ТАСС/. ООО "Казьминский молочный комбинат" начал работать во вторник в городе Невинномысске Ставропольского края, в церемонии открытия производства принял участие заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, передает корреспондент ТАСС.

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Ранее сообщалось, что правительство региона утвердило решение о присвоении комбинату статуса первого резидента территории опережающего развития (ТОР) в моногороде Невинномысске.

"Это пример реального сотрудничества и кооперации - несколько предприятий и хозяйств смогли собраться и построить новый молочный комбинат. Надеюсь, это первая ласточка на Ставрополье, да и в России", - сказал на открытии Дворкович.

Завод был создан путем объединения шести местных производителей. Объем инвестиций составил порядка 750 млн рублей, планируется создание до 200 рабочих мест, переработка до 50 т молока в сутки. Завод предполагает выпуск кисломолочной продукции - кефира, ряженки, сметаны, йогурта, мацони, варенца, сыра. По планам, продукция будет продаваться на территории края, регионов Юга России и Северного Кавказа, в республике Крым, Москве и Санкт-Петербурге.

В декабре 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании шести новых ТОР в моногородах нескольких регионов европейской части РФ: в Тамбовской области, Ставропольском крае, в Карелии и Татарстане. В администрации Невинномысска отмечают, что новый статус позволит создать более 3,5 тыс. постоянных рабочих мест в городе и привлечь дополнительные инвестиции - более 60 млрд рублей в планах к 2020 году. Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края, градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский Азот".

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