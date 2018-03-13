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Губернатор Ставрополья доложил СПЧ о ситуации с аварийным домом в столице региона

В стране
13 марта, 15:04 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 13, марта. /ТАСС

Ранее в Ставрополе произошло обрушение стены пятиэтажного общежития, расположенного в доме по улице Бруснева

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СТАВРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проинформировал Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о ситуации с расселением аварийного 180-квартирного дома по улице Бруснева в Ставрополе, жильцы которого обратились в СПЧ в августе прошлого года. Об этом во вторник сообщается на сайте консультативного органа.

"Правозащитники в свою очередь (после обращения жильцов - прим. ТАСС) написали прокурору, потом губернатору Ставропольского края и, наконец, решения были приняты - дом признали аварийным", - говорится в сообщении.

Глава региона в письме сообщает, что марте 2017 года межведомственная комиссия не нашла оснований для признания этого дома аварийным. Промышленный районный суд Ставрополя 15 ноября 2017 года признал это заключение незаконным. Во исполнение судебного акта межведомственная комиссия 22 января 2018 года приняла решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. Все мероприятия по отселению граждан будут осуществляться в соответствии с жилищным законодательством.

"Учитывая социальный аспект, ситуация с жителями многоквартирного дома находится на постоянном контроле в правительстве Ставропольского края и администрации г. Ставрополя", - сообщает губернатор.

Как ранее сообщал ТАСС, в Ставрополе 8 февраля произошло обрушение стены пятиэтажного общежития, расположенного в доме по улице Бруснева. После обследования здания установили, что на четвертом этаже частично выпала кирпичная кладка и рушится слой штукатурки, а на пятом обнаружили трещины шириной более 3 см.

3 февраля на заседании комиссии по ЧС в мэрии Ставрополя приняли решение о финансировании за счет бюджета ремонтных работ в этом здании. Тогда же решили переселить десять человек из общежития.

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