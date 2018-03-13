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Многофункциональные центры Мурманской области займутся сбором старых батареек

В стране
13 марта, 16:21 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 13, марта. /ТАСС

Первый бокс для батареек установят в среду в МФЦ Октябрьского округа

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МУРМАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Многофункциональные центры (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области займутся вопросом экологии, начав сбор старых батареек. Об этом сообщает во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"Будет дан старт акции по установке в МФЦ боксов для сбора и утилизации использованных батареек в рамках проекта "Чистая Арктика", - уточнили в пресс-службе.

Первый бокс будет установлен 14 марта в МФЦ Октябрьского округа Мурманска. Далее подобные контейнеры для батареек, которые являются экологически опасными отходами, появятся и в других МФЦ.

Акция организована властями Мурманской области при поддержке Союза промышленников и предпринимателей региона. В ней также примут участие студенты, специалисты регионального министерства природных ресурсов и экологии. Жителям города будут вручаться листовки с напоминанием о том, как важно беречь экологию.

Ранее сбор старых батареек в регионе организовывали общественные экологические организации. Но это было сопряжено с рядом сложностей. Новый формат должен позволить наладить процесс сбора опасных для природы отходов для их дальнейшей утилизации.

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