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Проект "Цифровое кольцо НАО" охватит около тысячи школьников Ненецкого АО

В стране
13 марта, 15:45 UTC+3

Примерно в 20 точках региона установят специальное оборудование

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АРХАНГЕЛЬСК, 13 марта. /ТАСС/. Проект дистанционного обучения в онлайн-режиме "Цифровое кольцо НАО" охватит около тысячи школьников Ненецкого автономного округа, сообщил ТАСС во вторник врио главы региона Александр Цыбульский.

"Около тысячи человек будет охвачено этим проектом. Это, с одной стороны, огромная экономия для бюджета, которая позволит оказать услугу без дополнительного содержания там [в отдаленных труднодоступных населенных пунктах] штата и строительства дополнительных помещений. С другой стороны, мы не можем обеспечить там высококлассного специалиста, который бы остался преподавать ради двух-трех детей в классе. У нас дети в сельских населенных пунктах очень талантливые и показывают очень хорошие результаты, и они должны получать образование самого высокого уровня, которое мы в большей степени можем обеспечить из Нарьян-Мара, из наших основных школ", - сказал Цыбульский.

Проект заключается в создании единой информационно-образовательной среды, где сельские школы при помощи видеоконференцсвязи смогут общаться как с Нарьян-Маром, так и друг с другом. Школьники в режиме реального времени могут быть участниками учебного процесса, слушать учителя, выполнять задания и проходить промежуточную аттестацию.

В крупных муниципалитетах будет установлено оборудование, обеспечивающее видеоконференцсвязь. Всего планируется около 20 таких точек. Общая стоимость проекта - более 10 млн рублей.

"Мы уже протестировали первые возможности с точки зрения устойчивой связи, в ближайшее время мы будем смотреть и адаптировать существующие программы под это дистанционно

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Арктика сегодня Архангельская область Ненецкий автономный округ
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