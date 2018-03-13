"Ласточки" новой комплектации начали курсировать по маршруту Москва - Иваново

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Открывшийся во вторник скоростной маршрут Москва - Иваново обслужат поезда "Ласточка" новой комплектации, рассказал ТАСС первый заместитель генерального директора компании-производителя "Уральские локомотивы" Виталий Брексон.

"Это поезд комплектации "премиум" с тремя классами обслуживания: бизнес-, турист- и эконом-. Это его основное отличие от тех "Ласточек", что работают в Москве на МЦК. Здесь комфортнее, и тут установлена система, обеспечивающая питание поезда и сервис-оборудования на неэлектрифицированном участке [по пути следования]. Также поезд может идти в сцепке с тепловозом", - пояснил Брексон.

Как отметил во вторник генеральный директор - председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров на торжественном запуске поезда 13 марта на Курском вокзале, ранее ночной поезд шел до Иванова более семи часов, тогда как "Ласточка" проходит это же расстояние за 3 часа 41 минуту.

По данным РЖД, от обычного состава "Ласточки" он отличается меньшим количеством мест - 341 вместо 423 - и более высоким уровнем комфорта. "В частности, в нем предусмотрены пять туалетных комнат вместо двух, в вагонах имеются видеомониторы, электрические розетки, кулеры. Для перевозки крупногабаритной ручной клади предусмотрены специальные стеллажи", - говорится в сообщении.

С 13 марта по 12 мая билеты на новый поезд будут продавать по фиксированной стоимости - 459 рублей в базовом классе, 503 рубля в экономическом и 1 тыс. 501 рубль в бизнес-классе. С 13 мая формирование конечной стоимости проезда для пассажиров в поездах "Ласточка" на маршруте Москва - Иваново будет осуществляться в рамках динамического ценообразования.

"Кроме того, будет действовать система скидок для различных категорий населения (например, для пассажиров в возрасте до 21 года скидка составит 60%, а для пассажиров в возрасте от 60 лет - скидка 50%), - говорится в сообщении компании.