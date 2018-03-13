Книгу о жизни одного из основателей Лапландского заповедника выпустили в Заполярье

МУРМАНСК, 13 марта. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Книга о жизни, уникальных достижениях и открытиях ученого, одного из основателей старейшего на Кольском полуострове Лапландского заповедника Олеге Семенове-Тян-Шанском издана в Мурманской области. Как сообщил во вторник корреспонденту ТАСС директор заповедника Сергей Шестаков, герой книги, внук знаменитого российского географа Петра Тян-Шанского, проработал в заповеднике 60 лет, внес неоценимый вклад в его развитие и сохранение и фактически стал создателем биологической науки в Заполярье.

"Книга "Вершинам созвучное имя" собрала богатый материал о жизни и работе Олега Измайловича Семенова-Тян-Шанского, уникальные архивные данные и фотоматериалы, часть из которых ранее не публиковалась", - рассказал директор Лапландского заповедника.

Создать и сохранить

Олег Семенов-Тян-Шанский работал в заповедники фактически с его открытия, с 1930 года. Вместе с создателем заповедника Германом Крепсом он сделал многое для его развития. А когда в 1950-х годах Лапландский заповедник пытались закрыть, вместе с другими учеными смог отстоять уникальную природную территорию: ликвидированный в 1951 году заповедник был "реабилитирован" в 1957 году. К слову, это были единственные годы, которые Семенов-Тян-Шанский проработал вне Лапландского заповедника.

Как рассказал Сергей Шестаков, Семенов-Тян-Шанский стал одним из создателей заполярной биологии. "Его монография о птицах до сих пор является настольной книгой орнитологов", - сказал директор заповедника.

Еще в середине прошлого века Олег Измайлович применил научные методы при изучении жизни птиц. Он стал размещать датчики и кинокамеры в гнездах тетеревов, что позволило узнать очень многое о поведении птиц опровергнуть ряд более ранних теорий. "Представляете, что он мог бы сделать при современной технике, если еще 60 лет назад наладил такую работу!" - говорит Шестаков.

Сейчас в Заповеднике действует дом-музей Семенова-Тян-Шанского. Его создателем был краевед, бывший сотрудник заповедника Валерий Берлин, он же стал и автором книги о своем знаменитом коллеге.

Дневники науки и жизни

Как рассказали ТАСС в областной научной библиотеке, особенностью книги является наличие колоссального иллюстративного материала. "На каждой странице или фотография, или документ, или зарисовка птиц, насекомых, трав", - сказали в библиотеке.

Большую биографическую ценность имеют дневниковые записи Семенова-Тян-Шанского. Свой дневник он начал вести с 11 лет и делал это в течение 72 лет. Также в книге подробно изложена история заповедника и биологической науки на Севере, в том числе жизнь и работы ученых во время войны. Отдельная глава посвящена борьбе за сохранение заповедника.

Подготовлена книга при финансовой поддержке "Норникеля". Помощь Лапландскому заповеднику компания оказывает уже не один десяток лет.

Половина тиража новой книги будет передана в библиотеки Мурманской области. "Мы хотим, чтобы все школьники могли прочитать о человеке, который во многом помог сохранить северную природу", - сказал Шестаков.

Уникальный заповедник

Лапландский заповедник раскинулся на территории в 3 тыс. кв. км, он четвертый по величине на европейской части России. Он уникален по многим причинам. Он старейший на Кольском полуострове. Благодаря ему удалось сохранить разнообразие представителей заполярной природы, в том числе одну из немногих на территории Европы популяцию диких северных оленей.

В заповеднике были открыты многие ранее неизвестные науке растения. Как ранее рассказывал ТАСС директор заповедника, на его территории природа Лапландии сохранилась в том виде, какой она была сотни лет назад. -