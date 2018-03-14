Власти Ямала заключат договор о модернизации аэропорта в Новом Уренгое

ТАСС, 14 марта. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в среду заключит договор с компанией "Уренгойаэроинвест", входящей в холдинг "Аэропорты регионов", о модернизации аэропорта в Новом Уренгое. Инвестор вложит в обновление объекта 7,2 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора округа.

"Со стороны концессионера в мероприятии примет участие генеральный директор акционерного общества УК "Аэропорты регионов" (входит в ГК "Ренова") Евгений Чудновский. Планируется, что от правительства ЯНАО документ подпишет губернатор региона Дмитрий Кобылкин", - сообщили в пресс-службе.

Заместитель губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что все затраты по проекту возьмет на себя инвестор, модернизация пройдет без вложений из бюджета округа. "У нас теперь есть уникальный опыт заключения договора концессии в аэропортовой деятельности. Это настоящий прорыв в плане регионального развития: субъект получает новый, современный авиаузел с минимальными затратами и не теряет в долгосрочной перспективе контроль над таким стратегически важным объектом, как аэропорт. Мы готовы этим опытом делиться", - пояснил он ТАСС.

По словам Артюхова, власти округа рассчитывают, что "сотрудничество с ГК "Ренова" не закончится на модернизации аэропорта в Новом Уренгое". "Сейчас мы рассматриваем и другие интересные совместные проекты. В "Ренове" четко обозначили свой интерес к расширению бизнеса на Севере: помимо развития нашего авиаузла, "Аэропорты регионов" недавно вошли в капитал аэропорта в Сургуте. У нас есть рост по ключевым экономическим показателям, расстояния на территории региона большие - это ключевые факторы для увеличения авиаперевозок, поэтому Ямал интересен компании", - добавил он.

Условия концессии

Согласно условиям конкурса, частный инвестор должен будет построить новое здание аэровокзала, модернизировать взлетно-посадочную волосу (ВВП), обеспечить аэропорт телескопическими трапами и предоставить пассажирам обслуживание на уровне международных стандартов. В результате проведения реконструкции пропускная способность аэропорта вырастет до 800 человек в час. После окончания модернизации ВПП аэропорт сможет принимать все типы среднемагистральных пассажирских самолетов.

Срок проведения реконструкции - 3,5 года. Согласно условиям соглашения, объекты передаются в аренду инвестору на 30 лет, а затем возвращаются в собственность округа.

Соглашение предусматривает и второй этап реконструкции аэропорта, если пассажиропоток достигнет 1,45 млн человек в год. На этом этапе предполагается создание международного терминала и реконструкция здания аэровокзального комплекса для увеличения пассажиропотока до уровня 1,2 тыс. человек в час, а также удлинение ВПП до 3 км.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин сообщал, что обновленный аэропорт может стать международным.