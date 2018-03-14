Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самую крупную ТЭЦ Чукотки подключили к газовой трубе

В стране
14 марта, 6:29 UTC+3

Анадырская ТЭЦ является самой крупной электростанцией на Чукотке

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 марта. Церемония подачи газа на Анадырскую ТЭЦ и запуска первого газового котла состоялась утром в среду, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Чукотки. На церемонии присутствовали губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин и генеральный директор ПАО "Русгидро" Николай Шульгинов.

Анадырская ТЭЦ является самой крупной электростанцией на Чукотке. Ее электрическая мощность составляет 50 МВт, тепловая - 140 Гкал/час. Станция снабжает теплом и электроэнергией столицу Чукотки - город Анадырь, село Тавайваам и по кабельной линии через Анадырский лиман поселок Угольные Копи. До газификации ТЭЦ работала на буром угле (сейчас на нем работает второй котел).

На церемонии после отмашки от Шульгинова переведенный на газ котел ТЭЦ включился в автоматическом режиме.

"Мы повышаем надежность, эффективность энергетики и ее экологическую безопасность, что особенно важно в условиях Крайнего Севера. Совместно с "Русгидро" мы решаем вопрос энергообеспечения в Билибино, связанный с выводом из эксплуатации Билибинской атомной станции. Мы работаем над тем, чтобы подключить новых промышленных пользователей. На третьем ВЭФе мы договорились о развитии ветроэнергетики на восточном побережье Чукотки", - заявил на мероприятии Копин.

Программа газификации в России осуществляется по поручению президента России с 2005 года. Газификация Анадырской ТЭЦ позволит повысить эффективность работы станции, снизить затраты на производство электроэнергии и тепла, сдержать рост тарифов и улучшить экологическую ситуацию. Соглашение о реализации проекта газификации Анадырской ТЭЦ Роман Копин и Николай Шульгинов подписали 24 мая 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Чукотский автономный округ
Персоны
Копин, Роман Валентинович Шульгинов, Николай Григорьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Стивена Хокинга
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
4
Биография Олега Табакова
5
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
6
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
7
Умер Стивен Хокинг
Темы дня
Новости партнеров
Реклама