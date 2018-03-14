Самую крупную ТЭЦ Чукотки подключили к газовой трубе

ТАСС, 14 марта. Церемония подачи газа на Анадырскую ТЭЦ и запуска первого газового котла состоялась утром в среду, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Чукотки. На церемонии присутствовали губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин и генеральный директор ПАО "Русгидро" Николай Шульгинов.

Анадырская ТЭЦ является самой крупной электростанцией на Чукотке. Ее электрическая мощность составляет 50 МВт, тепловая - 140 Гкал/час. Станция снабжает теплом и электроэнергией столицу Чукотки - город Анадырь, село Тавайваам и по кабельной линии через Анадырский лиман поселок Угольные Копи. До газификации ТЭЦ работала на буром угле (сейчас на нем работает второй котел).

На церемонии после отмашки от Шульгинова переведенный на газ котел ТЭЦ включился в автоматическом режиме.

"Мы повышаем надежность, эффективность энергетики и ее экологическую безопасность, что особенно важно в условиях Крайнего Севера. Совместно с "Русгидро" мы решаем вопрос энергообеспечения в Билибино, связанный с выводом из эксплуатации Билибинской атомной станции. Мы работаем над тем, чтобы подключить новых промышленных пользователей. На третьем ВЭФе мы договорились о развитии ветроэнергетики на восточном побережье Чукотки", - заявил на мероприятии Копин.

Программа газификации в России осуществляется по поручению президента России с 2005 года. Газификация Анадырской ТЭЦ позволит повысить эффективность работы станции, снизить затраты на производство электроэнергии и тепла, сдержать рост тарифов и улучшить экологическую ситуацию. Соглашение о реализации проекта газификации Анадырской ТЭЦ Роман Копин и Николай Шульгинов подписали 24 мая 2017 года.