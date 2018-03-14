В Хабаровске открылся первый на Дальнем Востоке государственно-частный МФЦ

ХАБАРОВСК, 14 марта. /ТАСС/. Государственно-частный многофункциональный центр для предпринимателей и граждан в среду впервые открылся на Дальнем Востоке. МФЦ заработал на базе отделения банка "Восточный" в Хабаровске.

"Это первый опыт открытия [МФЦ] на базе коммерческих банков на Дальнем Востоке, пока такого опыта не существовало. Это один из шагов, это первая ласточка, которая позволит нам ближе стать к предпринимателям и облегчить им жизнь, начиная от того, что мы административно их будем обеспечивать, и в том числе инвестиционно", - сказала на открытии МФЦ заместитель председателя правления банка Елена Калинина. По ее словам, планируется открытие как минимум еще одного такого МФЦ в Хабаровске и по одному в каждом регионе Дальнего Востока.

МФЦ работает по принципу "одного окна", экономя для клиентов по меньшей мере один-два рабочих дня, уточнила журналистам Калинина. Государственные и муниципальные услуги оказываются физическим и юридическим лицам без дополнительной комиссии, оплачиваются только госпошлины. В настоящее время в новом МФЦ доступны базовые услуги федеральной налоговой службы, Росреестра, МВД, федеральной службы судебных приставов, Роспотребнадзора, Ространснадзора, Ростехнадзора, МЧС и ряда других ведомств - в общей сложности 46 видов услуг.

Пока этому МФЦ предоставили порядка 10% от общего количества возможных услуг, в будущем объем оказываемых услуг будет увеличен.