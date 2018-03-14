Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Хабаровске открылся первый на Дальнем Востоке государственно-частный МФЦ

В стране
14 марта, 7:17 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 14, марта. /ТАСС

Многофункциональный центр заработал на базе отделения банка "Восточный"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 14 марта. /ТАСС/. Государственно-частный многофункциональный центр для предпринимателей и граждан в среду впервые открылся на Дальнем Востоке. МФЦ заработал на базе отделения банка "Восточный" в Хабаровске.

"Это первый опыт открытия [МФЦ] на базе коммерческих банков на Дальнем Востоке, пока такого опыта не существовало.  Это один из шагов, это первая ласточка, которая позволит нам ближе стать к предпринимателям и облегчить им жизнь, начиная от того, что мы административно их будем обеспечивать, и в том числе инвестиционно", - сказала на открытии МФЦ заместитель председателя правления банка Елена Калинина. По ее словам, планируется открытие как минимум еще одного такого МФЦ в Хабаровске и по одному в каждом регионе Дальнего Востока.

МФЦ работает по принципу "одного окна", экономя для клиентов по меньшей мере один-два рабочих дня, уточнила журналистам Калинина. Государственные и муниципальные услуги оказываются физическим и юридическим лицам без дополнительной комиссии, оплачиваются только госпошлины. В настоящее время в новом МФЦ доступны базовые услуги федеральной налоговой службы, Росреестра, МВД, федеральной службы судебных приставов, Роспотребнадзора, Ространснадзора, Ростехнадзора, МЧС и ряда других ведомств - в общей сложности 46 видов услуг.

Пока этому МФЦ предоставили порядка 10% от общего количества возможных услуг, в будущем объем оказываемых услуг будет увеличен.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хабаровский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Стивена Хокинга
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
4
Биография Олега Табакова
5
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
6
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
7
Умер Стивен Хокинг
Темы дня
Новости партнеров
Реклама