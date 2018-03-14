В камчатской бухте может находиться около 250 тыс. тонн металла от затонувших судов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Около 250 тыс. тонн металла от 70 затонувших кораблей, по предварительным оценкам, лежит на дне Авачинской бухты на Камчатке, сообщили в среду в министерстве природных ресурсов региона.

"Одной из ключевых проблем загрязнения вод Авачинской губы, кроме сброса неочищенных и недостаточно очищенных вод, является проблема затонувших плавсредств и их частей. В акватории Авачинской бухты, особенно в бухтах Южная, Крашенинникова, Сельдевая и в районе мыса Санникова, находится около 70 затопленных (притопленных) кораблей, судов, иных плавсредств и их фрагментов. По предварительным оценкам, в Авачинской бухте может находиться около 250 тыс. тонн металлолома", - говорится в ответе министерства на запрос ТАСС.

По информации минприроды региона, в 2011-2016 годах из акватории Авачинской губы подняли и разделали на металлолом 57 плавсредств и их фрагментов общим весом 38,1 тыс. тонны. Там добавили, что полного обследования Авачинской губы никогда не делали.

"Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края в 2013 году за счет средств краевого бюджета профинансировало и приняло комплексную эколого-экономическую оценку накопленного экологического ущерба на территории Камчатского края. Согласно ей, вред, наносимый водному объекту затоплением судов, измеряется в объеме 1,6 млрд рублей. Затраты на подъем судов составят 270 млн рублей", - отметили в министерстве.

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин 13 февраля попросил председателя правительства Дмитрия Медведева поручить Минприроды РФ возобновить работы по реализации пилотного проекта реабилитации Авачинской бухты.

Это обусловлено тем, что они не нашли отражения в подпрограмме "Приоритетный проект "Чистая страна" госпрограммы "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы, хотя ранее правительство РФ включило его в комплекс первоочередных мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду.