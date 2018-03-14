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Самолет авиакомпании "Ямал" назвали в честь погибшего в Сирии военного летчика Филипова

В стране
14 марта, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Имя героя России Романа Филипова присвоили воздушному судну Sukhoi Superjet 100 с бортовым номером RA-89073

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© Предоставлено пресс-службой авиакомпании "Ямал"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Ямал" назвала один из своих самолетов именем Романа Филипова - погибшего в Сирии военного летчика, которому посмертно присвоили звание Героя России. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

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"Имя Героя России Романа Филипова мы присвоили воздушному судну Sukhoi Superjet 100 с бортовым номером RA-89073", - сказали в пресс-службе.

Майор ВКС России Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года. Его штурмовик Су-25 сбили из переносного зенитного ракетного комплекса над зоной деэскалации "Идлиб" на севере Сирии. Летчик успел катапультироваться, а на земле принял неравный бой с террористами. Когда его окружили боевики, он подорвал себя гранатой.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны.

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