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В КБР более 8 тыс. человек подали заявления для голосования по месту пребывания

В стране
14 марта, 10:29 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 14, марта. /ТАСС

18 марта в республике откроют 354 избирательных участка

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НАЛЬЧИК, 14 марта. /ТАСС/. Более 8 тыс. человек изъявили желание проголосовать в день выборов президента РФ 18 марта по месту пребывания в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил в среду ТАСС заместитель председателя избирательной комиссии КБР Мусса Джаппуев.

"Число подавших заявление для голосования 18 марта во время выборов президента страны по месту пребывания в Кабардино-Балкарии достигло на данный момент 8,118 тыс. человек, заявления принимали в территориальных и участковых избирательных комиссиях, а также в МФЦ", - сказал Джаппуев.

Как пояснили ТАСС в Многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг, с 31 января по 12 марта от граждан поступило 1274 таких заявления. "Процесс подачи заявления был крайне простым: гражданину надо было обратиться в любой центр госуслуг с паспортом и выбрать удобный участок для голосования, среднее время оказания данной услуги составило 5 минут. Было уделено особое внимание защите персональных данных избирателей, в связи с внедрением множества новаций в данной избирательной кампании", - сказали в МФЦ.

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Социальное такси будет подвозить инвалидов к избирательным участкам в КБР во время выборов

Безопасность на выборах в КБР обеспечат около 2,5 тыс. человек

В КБР, где проживают более 59 тыс. человек с инвалидностью, на избирательных участках установили кабинки расширенной конфигурации, чтобы туда могли заехать на инвалидном кресле. Для инвалидов по зрению предусмотрели приборы с дополнительным освещением, подготовили информационные материалы, напечатанные увеличенным шрифтом, а также шрифтом Брайля, инвалидов на избирательные участки будет доставлять социальное такси.

18 марта в КБР откроют 354 избирательных участка (всего в регионе проживает 535 тыс. 620 избирателей). Почти все избирательные участки оборудуют комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) или видеокамерами. Предусмотрена возможность голосования по месту пребывания для туристов и в Приэльбрусье.

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