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Полное обновление автобусного парка Пскова обойдется в 1,3 млрд рублей

В стране
14 марта, 11:21 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 14, марта. /ТАСС

Машины стоимостью от 8 до 13 млн рублей выпустят в Волгограде и Владимире

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ПСКОВ, 14 марта. /ТАСС/. Крупнейшее пассажирское государственное предприятие Псковской области (ГППО) "Псковпассажиравтотранс" заменит автопарк Пскова к 2020 году, выделив на это более 1,3 млрд рублей. Об этом сказал ТАСС директор предприятия Александр Питиримов.

"К 2020 году мы полностью заменим все 140 автобусов, которые ездят по городу. Потратить придется около 1,3 млрд [рублей], мы возьмем их в лизинг на семь лет за счет собственных средств. Будем рассчитываться за них до 2026 года", - сообщил руководитель автопредприятия.

По словам Питиримова, в этом году предприятие закупит 30 новых автобусов. Стоимость одной машины в зависимости от типа колеблется от 8 до 13 млн рублей. Это будут отечественные машины, которые производят в Волгограде и во Владимире. Все новые автобусы имеют низкую  посадку, чтобы ими смогли воспользоваться люди с ограниченными физическими возможностями.

Как пояснил собеседник агентства, сейчас городским автобусам более 16 лет, многие машины требуют капитального ремонта, их эксплуатация становится нерентабельной. "Автобусы старые. Причем их у нас шесть марок, есть даже импортные, например, Mercedes. А запчасти стоят дорого", - пояснил Питиримов.

Во Пскове сейчас дейтсвуют 66 маршрутов. Все перевозки осуществляют автобусы малой, средней, большой и особо большой вместительности. Автобусы связывают между собой все районы города. Всего на балансе ГППО "Псковпассажиравторанс" 660 автобусов. Рейсы по Пскову совершают 140 из них, остальные курсируют по области.

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