Дамы в форме спешат на помощь

Принципиально новый вид помощи пожилым людям уже почти два месяца оказывают в Ленинградской области. Проект организовали совместно городские медики и социальные службы: бригады фельдшеров ежедневно выезжают для осмотра на дому пациентов, которые не могут самостоятельно дойти до поликлиники и по этой причине зачастую не обращаются за квалифицированной медпомощью. Важно, что о приезде специалистов пожилых пациентов уведомляют социальные работники, что помогает обезопасить пенсионеров от мошенников.

Фельдшеры привозят с собой все необходимое — аппарат для проведения ЭКГ, скрининг-аппаратуру для определения уровня сахара и холестерина, измерения артериального давления, частоты дыхания и сердечных сокращений. После измерений — внешний осмотр. Когда получены все результаты, становится ясно, нужна ли пациенту врачебная помощь или более глубокая диагностика, и данные передаются участковому врачу. И уже после этого домой к пациенту приезжает терапевт.

"Жесткая необходимость сегодняшнего дня"

Авторы идеи "медицинского патруля" — начальник сосновоборской ЦМСЧ Виктория Филин и коллектив ее медучреждения. "Это жесткая необходимость сегодняшнего дня. Маломобильным пациентам очень неудобно приспосабливаться к тем требованиям, которые диктует сегодняшняя медицина. Они очень зависимы от своих родственников и не могут зачастую ни талончик взять, ни прийти самостоятельно, потому что нуждаются в сторонней помощи", — рассказывает Виктория.

Развернуть Начальник сосновоборской ЦМСЧ Виктория Филин © ЦМСЧ Соснового Бора Начальник сосновоборской ЦМСЧ Виктория Филин © ЦМСЧ Соснового Бора

Почти все, кто оказался в перечне местных социальных служб для посещения медицинской бригадой на дому, — пожилые люди. Как говорит Филин, зависимость от родных или знакомых тяготит их, и со временем они просто перестают обращаться за медицинской помощью. "Они занимаются либо самолечением по рекомендации соседей, родственников или получают информацию из интернета, телевидения по приему трав или каких-то пищевых добавок", — отмечает Филин, добавляя, что многие из них становятся жертвами мошенников, предлагающих свои "услуги", в том числе на дому.

Сотрудники санчасти в рамках проекта "Бережливая поликлиника" на протяжении полугода проводили опрос среди пациентов и населения города. "Мы думали, как нам сделать помощь еще более приближенной, адресной и конкретной. Мы проанализировали, сколько у нас вызовов на дом, сколько пациентов в поликлинику приходят, сколько по неотложной обращаются. Мы поняли, что есть категория пациентов, которые вообще находятся за бортом этих всех ситуаций, и таких пациентов много", — отметил заместитель начальника ЦМСЧ по поликлинической части Сергей Жуков.

Доктора и руководители амбулаторно-поликлинических подразделений, которые тоже участвовали в опросе, предложили решить проблему с помощью создания мобильных бригад. "Сначала этот вопрос прорабатывался, потом мы обсудили его с социальными службами нашего муниципального образования, и они полностью поддержали нашу идею", — указала Филин.

Развернуть Заместитель начальника ЦМСЧ Сергей Жуков © ЦМСЧ Соснового Бора Заместитель начальника ЦМСЧ Сергей Жуков © ЦМСЧ Соснового Бора

Было решено основную нагрузку возложить на фельдшеров: врач, возможно, нужен не каждому, чего не скажешь об анализах и первичном осмотре. Для проведения доврачебного приема фельдшеры, работающие на скорой помощи, обладают нужной квалификацией. "Мы решили их задействовать", — отмечает Жуков.

"Здесь добавочной причиной служит и кадровый дефицит, когда врачи в основном практически обрабатывают весь поток обращаемости в медицинское учреждение. На дом они выходят только по вызовам", — пояснила начальник санчасти.

Два фельдшера

"Зачастую многое зависит от людей. Нам нужно эту работу сделать, потому что ее больше делать некому. Она очень важна для нас, для жителей города, и нам все равно нужно этот вопрос решить", — рассказывает Филин о том, как обращалась к своим коллегам за поддержкой в реализации проекта. На просьбу помочь первыми откликнулись работники отдела диспансеризации, так как их специализация ближе всего к профилактике.

Пионерами мобильных бригад стали два фельдшера, обе с многолетним опытом, — Елена Маслова и Марина Хромых. Обе "инициативные, высокопрофессиональные, могут очень хорошо ладить с пожилыми пациентами — а это нужно уметь, и они отлично справляются со своей задачей", говорит Филин.

Развернуть Фельдшер Рабият Шапиева © ЦМСЧ Соснового Бора Фельдшер Рабият Шапиева © ЦМСЧ Соснового Бора

Почти за два месяца медицинские осмотры прошли 78 пациентов. Большая часть из них — "лежачие". Фельдшеры контролируют не только состояние, но и прием лекарств. "Потому что иногда люди много лет принимают назначенную врачами медикаментозную терапию, а она уже через несколько лет становится неэффективной", — поясняет Филин.

Если амбулаторных исследований недостаточно и необходимы, например, рентген или УЗИ, пациента на скорой помощи привозят в клинику, где ему не только проведут исследования, но и организуют прием узких специалистов: хирургов, кардиологов, неврологов и других.

"Некоторые пациенты, к сожалению, отказываются от дальнейшего обследования, — говорит Филин. — Но это не значит, что они не должны получать профессиональную медицинскую помощь. Мы все равно в рамках своих возможностей продолжаем наблюдение за этим пациентом и лечение на дому".

К таким пациентам приезжает медсестра, которая проводит все назначенные врачом медицинские манипуляции.

В среднем каждый визит "медпатруля" занимает до полутора часов. "У нас примерно пять человек в день объезжают, потому что бабушкам нужно поговорить, расспросить. Быстрее не получится. Но это равномерная, плановая работа, поэтому здесь спешки нет", — считает Жуков.

По признанию руководства медсанчасти и участников медицинской бригады, для одиноких пожилых людей, которых большинство среди их пациентов, такие посещения имеют и эффект психологической поддержки.

"Подопечные" мобильной бригады

"В основном это люди, которым за восемьдесят, — описывает своих подопечных фельдшер Марина Хромых. — У кого-то есть инвалидность. В основном они плохо видят, передвигаются с трудом: больные ноги, суставы. Есть те, у кого вообще нет родственников. Некоторые даже на балкон не выходят".

Развернуть Фельдшер Марина Хромых © ЦМСЧ Соснового Бора Фельдшер Марина Хромых © ЦМСЧ Соснового Бора

Большинство пациентов фельдшерам очень благодарны. "Некоторые приглашают чай попить, а кто-то даже плачет: "Как хорошо, что вы приехали!" Никого нет у них, — рассказывает Марина Хромых, однако признается, что среди пациентов попадаются и те, кто не хочет лечиться принципиально: — Есть те, кто врачей просто не принимает. Каждый раз приходится подход искать". Некоторые опасаются мошенников и боятся открывать дверь. "Поэтому мы работаем через соцзащиту. "Марина Владимировна" — это как пароль", — шутит Хромых.

В учреждении, говорит Сергей Жуков, стараются максимально информировать жителей о том, что сотрудники мобильной бригады ничего не продают и не предлагают: "Фельдшеров уже знают по телевизионным репортажам — учитывая, что город маленький, информация очень быстро разносится".

Среди первых пациентов "медицинского патруля" — 86-летняя Нелли Ивановна, в прошлом — пианистка и основатель первой городской музыкальной школы. "Я считаю, что это очень правильно, — говорит она о мобильной бригаде. — Мы действительно сидим… я вот уже год не была у врача".

Чтобы прийти в поликлинику, Нелли Ивановне каждый раз нужно потратиться на такси, так как передвигаться на общественном транспорте ей трудно. Недовольна она и тем, что к нужному специалисту попасть непросто, а сидеть в очередях ей не по силам. "Это очень хорошо. Так бы я вообще не пошла, — говорит она. — Я думаю, что наши старики не останутся теперь без внимания".

Помощь будет расширяться

Виктория Филин сейчас разрабатывает схему динамического наблюдения за пациентами на дому. Пока график посещений составляется в индивидуальном порядке, но скоро к тем, кто нуждается только в контроле, медики будут приходить раз в квартал, к тем, кому нужна медпомощь, — ориентировочно раз в 10 дней. "До стабилизации состояния, когда они перейдут опять в формат "один раз в квартал". Те пациенты, которые уже идут в дневные и круглосуточные стационары, — до достижения стабильности", — говорит Филин.

В планах ЦМСЧ — пополнять уже имеющийся список пациентов, за которыми будет наблюдать "медпатруль". Изначально в него входили около 90 человек, но как только информация о нем распространилась в местных СМИ, оказаться в списке пожелали еще 30 человек.

"Помощь очень востребована. Но есть и такие люди, которым просто лень идти, и они хотят себя причислить к маломобильным, чтобы пользоваться этой помощью. Поначалу мы, конечно, никому не будем отказывать, но кратность посещения таких пациентов будет значительно ниже, чем тех, кто на самом деле нуждается в такой помощи", — отмечает глава санчасти.

Когда "медпатруль" справится с основной задачей, сотрудники планируют помогать и тем, кто не одинок, но испытывает трудности в передвижении. "Это пожилые люди, которые передвигаются с помощью палочек, костылей или с рисками падений", — поясняет Филин, уточняя, что таких потенциальных подопечных тоже много.

"Вообще помогать — это здорово. Вы не представляете себе, как приятно видеть глаза счастливых пожилых пациентов, особенно тогда, когда они давным-давно считают, что уже никому не нужны. Поэтому когда приходят медицинские работники и полностью обеспечивают то, что еще вчера казалось недоступным, люди испытывают большую благодарность и даже счастье. Нам от этого вдвойне-втройне приятно, потому что мы получаем позитив от своей работы", — резюмирует Филин.

Александра Подервянская