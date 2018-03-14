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Движение по зимним автодорогам Ямала ограничили из-за потепления и метели

В стране
14 марта, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

По словам пресс-службы губернатора арктического региона, из-за метели закрыли проезд по сезонной трассе Салехард - Надым

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Движение по зимним автодорогам Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ограничили в связи с потеплением до минус 5 градусов и метелями. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора арктического региона.

"Повышение температуры влияет на несущую способность проезжей части ямальских зимников. Так, на зимней автодороге Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах ЯНАО) закрыли движение для всех типов транспорта, кроме полноприводных автомобилей массой до 30 тонн", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за метели закрыли проезд по сезонной трассе Салехард - Надым. Запретили движение по большей части зимника Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. Движение по зимнику Уренгой - Красноселькуп разрешили для машин весом не больше 30 тонн, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в этом году ямальские зимники заработали в полном объеме 1 февраля, на месяц позже обычного. Часть сезонных дорог не могла открыться вовремя из-за аномально теплой погоды и тонкого льда, а остальные часто закрывались из-за потепления или метелей.

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