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Построить музей, чтобы гулять под водой

В стране
19 марта, 8:30 UTC+3

В Севастополе на основе уникальной подводной лаборатории "Бентос-300" создают музей гидронавтики. Таких подлодок в СССР было всего две — "Бентос-2" затонул в Новороссийске, а "Бентос-1" спасли

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"Бентос" под водой

"Бентос" под водой

© Андрей Лубянов/личный архив Юрия Браги

Сохранить "Бентос" для гидронавта 1-го класса Юрия Браги стало делом жизни. А сначала была работа на этой лодке, название которой переводится с греческого как "глубина".

Причал в Балаклаве на набережной Назукина, рядом с которым собираются разместить музей, считается историческим: именно здесь зарождалась отечественная гидронавтика. И отсюда главный экспонат — спасенный "Бентос" — будет виден всем заходящим в бухту судам.

На останках "Принца"

Балаклавская бухта — одно из самых живописных мест Севастополя, в советское время здесь размещалась база подводных лодок. Всегда популярной бухта была и у туристов. Сейчас здесь планируется создать международный центр яхтенного туризма. 

"Место мы это выбрали потому, что это родина гидронавтики и ЭПРОНа (Экспедиции подводных работ особого назначения — прим. ТАСС), именно в этом месте был испытан и начал работу первый в СССР глубоководный подводный аппарат (камера Даниленко — прим. ТАСС). Одним из поводов создания ЭПРОНа послужила информация, что в 1854 году во время Крымской кампании у берегов Балаклавы затонул самый современный по тем временам винтовой пароход "Принц", гордость Великобритании, и что он якобы вез золото — жалованье англичанам, осаждающим Севастополь. Называли и "точные" сведения: 30 бочонков золота в английской и турецкой валюте. ЭПРОН начал активные работы по поиску "Принца" и золота", — поясняет он.

Поисками золота с "Принца" с 1926 года по совместному договору занялись сначала итальянцы, затем японцы, которые подняли всего семь золотых монет; четыре были отданы советской стороне.

Балаклавская бухта

Балаклавская бухта

© Сергей Мальгавко/ТАСС
Балаклавская бухта
© Сергей Мальгавко/ТАСС

"Перемыли груду песка, ила, нашли останки "Принца", но ничего не могли найти, кроме одежды теплой. Его назначение было привезти теплую одежду для войск — очень холодная осень и зима были тогда", — сказал Брага.

Но именно после этого в СССР начались активные подводные исследования. Позже ЭПРОН превратился в аварийно-спасательную службу флота, говорит Юрий Брага. Пока он рассказывает историю отечественной гидронавтики, мы все ближе подходим к той части набережной, куда совсем скоро перенесут "Бентос".

"Будет 12-метровая красота стоять — высотой с трехэтажный дом. Входящим и выходящим из бухты будет видно, что представляет собой такой необычный красивый аппарат. У нас сначала была идея "Бентос" на плаву оставить, но это оказалось очень сложно и дорого — надзорные органы, регистр, безопасность, чтобы вода не проникала. Сейчас ведем переговоры о том, как поставить аппарат на берег. В частности, есть краны 500-тонные автомобильные, они могли бы приехать сюда и "Бентос" поставить", — отмечает гидронавт.

Белая лодка невероятной красоты

Впервые Юрий Брага увидел "Бентос" во время службы на Черноморском флоте в Балаклаве и был поражен его красотой.

"В этом месте была казарма нашей войсковой части, где я служил водолазом-разведчиком. Я стоял на вахте, заходит белая красивая подлодка, она дошла сюда и стала у причалов, где стояли черного цвета военные подводные лодки. Видно, что она гражданская: все черные, а она белая. Она меня сразу поразила красотой. И я начал думать, как бы попасть туда и на ней работать", — вспоминает он.

Бентос-300 в Черном море. Фото 1980-е гг.

© Сергей Мальгавко/ТАСС
Бентос-300 в Черном море. Фото 1980-е гг.
© Сергей Мальгавко/ТАСС

Брага начал работать на "Бентосе" в 1980 году, закончил курсы гидронавтов и стал старшим помощником капитана на подводной лаборатории. На счету "Бентоса" — 106 выходов в море, 337 погружений, 5360 часов работы на глубине. По меркам тех лет "Бентос" считался инновационной подводной лодкой с прочным корпусом, их было изготовлено всего два. 

Из-за нехватки средств для поддержания лаборатории уцелевший "Бентос" продали в частные руки, но он так и остался в Инкермане на плаву. Позже судно чуть было не попало под распил и утилизацию, а после, когда его уже выкупил предприниматель Виктор Ковалев, и вовсе оказалось под водой, где пролежало около четырех лет.

"Было несанкционированное проникновение — люди открутили заглушки из цветного металла, и "Бентос" затонул. Виктору Ковалеву пришлось потратить немало денег, чтобы ее поднять. Фактически квартиры она ему стоила", — говорит Брага.

Юрий Брага

Юрий Брага с чертежом-схемой "Бентоса"

© Сергей Мальгавко/ТАСС
Юрий Брага с чертежом-схемой "Бентоса"
© Сергей Мальгавко/ТАСС

Так у Юрия Браги, гидронавта Евгения Виноградова и Виктора Ковалева и возникла идея создать специальный клуб гидронавтики и превратить подводную лабораторию в музей, чтобы спасти "Бентос".

Музей в подводной лаборатории

И вот наконец мы с Виктором Ковалевым и Юрием Брагой у "Бентоса". За четыре года под водой судно успело почти полностью заржаветь, но Ковалев уверен: его быстро можно почистить и придать "товарный вид".

"Вот мы ходили по прочному корпусу — это три сантиметра — лобовая броня танка, специальный сплав. Он там прокоррозил немного, его почистить и покрасить. Легкий корпус надо восстановить, подводная часть в хорошем состоянии. Внутри тоже — очистка и покраска. Этих денег может хватить, чтобы он уже белый, чистый, со светом внутри стоял на берегу", — говорит Ковалев.

Бентос

За годы под водой "Бентос" успел почти полностью заржаветь

© Сергей Мальгавко/ТАСС
За годы под водой "Бентос" успел почти полностью заржаветь
© Сергей Мальгавко/ТАСС

Пока владелец готовит судно, Брага разработал условные маршруты для туристов на чертежах "Бентоса". По замыслу, посетители будут виртуально погружаться в воду, чтобы прочувствовать все, что испытывают гидронавты.

"Я красными линиями указал путь для экскурсий, тут будет дверь прорезана, чтобы люди могли проходить. Вот они будут знакомиться с водолазным отсеком. Там, где была расположена батарея аккумуляторная, у нас будет тренажер "Батискаф", который будет имитировать виртуальное погружение под воду: люди будут садиться в специальные кресла, будет слышно шипение воздуха, звуковые эффекты процесса погружения, а установленные экраны будут давать ощущение, что они смотрят в иллюминаторы и видят подводную среду", — рассказывает Виктор.

Кроме самого "Бентоса", который станет главным экспонатом, в музее будут установлены аппараты "Омар", "Тетис", "АС-10", "Север-2", экспедиционная парусная шхуна "Новая", которая когда-то была зверобойным судном. Музеем станет и территория штольни там же, на набережной в Балаклаве, площадью 1700 м2, а в море на небольшой глубине устроят подводный музей. Но это уже вторым этапом. Сейчас, говорит Юрий Брага, главное — установить "Бентос" и подготовить его к посещению.

Виктор Ковалев

Виктор Ковалев считает, что судну можно быстро придать "товарный вид"

© Сергей Мальгавко/ТАСС
Виктор Ковалев считает, что судну можно быстро придать "товарный вид"
© Сергей Мальгавко/ТАСС

Музей будет создаваться Севастопольским городским отделением Русского географического общества на средства президентского гранта размером почти 9 млн рублей. Открытие запланировано на конец этого года.

"Основная цель создания музея — просветительская. С одной стороны, сама по себе гидронавтика — малоизвестное направление деятельности, прикоснуться к которому представляет самостоятельный интерес, с другой — развитие гидронавтики — это славная страница в истории Севастополя", — рассказала председатель Севастопольского городского отделения РГО Елена Воскресенская.

Гулия Керлин

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