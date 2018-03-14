Власти Петербурга связали аварии на коммунальных сетях с недостаточным инвестированием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Проблема аварийности на сетях тепло- и водоснабжения, которая обострилась в последнее время в Санкт-Петербурге, связана с недостаточным количеством выделяемых средств на их обслуживание, считают в комитете по энергетике и инженерному обеспечению города.

Ведением теплосетей в Санкт-Петербурге занимаются компания "Теплосеть Санкт-Петербурга" (25% акций принадлежат городу, 75% - ТГК-1) и городское предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" (ГУП ТЭК). Как рассказали ТАСС в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, "Теплосеть Санкт-Петербурга" систематически недофинансирует свою инвестиционную программу.

"Систематическое недофинансирование инвестиционной программы АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" привело к существенному увеличению доли сетей, эксплуатируемых с превышением нормативных сроков эксплуатации. На сегодняшний день около 45% трубопроводов компании требуют оперативной замены, что сказывается на надежности теплоснабжения потребителей. Ежегодно на их сетях происходит более 5 тыс. дефектов, нередко приводящих к масштабным отключениям. Для повышения надежности систем теплоснабжения необходимо увеличивать объем реконструкции", - пояснили в комитете, добавив, что в ГУП ТЭК за последние годы общий уровень износа сетей снизился менее чем до 20%.

Долги населения

В пресс-службе ТГК-1 ТАСС объяснили, что решение проблемы надежности сетей компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" существенно осложняется неплатежами и задолженностью за теплоэнергию. "По состоянию на начало года долг потребителей за теплоэнергию перед ТГК-1 составил порядка 3 млрд рублей, 77% этой суммы - задолженность организаций, подконтрольных Санкт-Петербургу. При этом городом не принята практика других субъектов РФ для погашения задолженности с использованием средств бюджета", - уточнили в пресс-службе.

По данным ТГК-1, администрация города, которая также является акционером "Теплосети Санкт-Петербурга", не использует механизм для дополнительного финансирования в рамках адресной инвестиционной программы предприятия, что также негативно влияет на ситуацию с решением проблемы аварийности сетей.

Такой способ дополнительного финансирования используется в отношении ГУП ТЭК, отметили в пресс-службе. Кроме того, ТГК-1 и "Теплосеть Санкт-Петербурга", в отличие от других теплоснабжающих организаций города, не получают субсидии бюджета на компенсацию межтарифной разницы (суммарно более 9 млрд рублей в год), утверждают в компании.

Общая проблема

Ранее сообщалось, что в начале текущей недели в историческом центре города около 9-й советской улицы обнаружили три дефекта трубопровода, из-за которого отопление почти в 40 домах находилось на пониженных параметрах.

По мнению директора фонда развития трубной промышленности Игоря Малышева, Санкт-Петербург остается одним из лидеров по количеству аварий на сетях тепло- и водоснабжения, и это связано с общей изношенностью труб. "Санкт-Петербург остается одним из городов-лидеров по количеству прорывов трубопроводов в сетях тепло- и водоснабжения в России. С начала 2017 года в городе произошло более 320 коммунальных аварий: льющаяся по дорогам и тротуарам вода, а иногда и вовсе кипяток, стали обычным явлением для петербуржцев", - сказал он.

Как ранее сообщал Малышев, проблема аварий на коммунальных сетях актуальна для всей страны. Так, износ трубопроводных систем составляет порядка 80%, пояснил эксперт, при этом более 30% труб находятся в аварийном состоянии. Согласно данным СМИ, с 2013 года зафиксировали более 2,3 тыс. аварий, при этом от разливов кипятка погибли 32 человек, еще 120 человек получили травмы.