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Депутаты Петербурга предложили устанавливать датчики для предотвращения взрывов газа

В стране
14 марта, 14:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, марта. /ТАСС

Спикер городского парламента отметил, что устройства "исключат любую утечку газа и проблему с газовым оборудованием"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Депутаты Петербурга предложили сделать обязательной установку датчиков утечки газа в жилых домах для предотвращения взрывов. Об инициативе внесения изменений в федеральный технический регламент, которую разрабатывают депутаты законодательного собрания города, в среду сообщил спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров.

Накануне, 13 марта, в квартире на восьмом этаже дома по проспекту Народного ополчения в Красносельском районе Петербурга произошел взрыв. Источник в экстренных службах города рассказал ТАСС, что причиной взрыва стала открытая конфорка в одной из квартир.

"Необходимо внести изменения в технический регламент при строительстве домов об установлении таких датчиков, которые исключат любую утечку газа и проблему с газовым оборудованием. Мы сейчас вносим определенные изменения", - сказал спикер после заседания заксобрания Петербурга.

По словам Макарова, соответствующую законодательную инициативу приняли в первом чтении, сейчас ее дорабатывают с учетом поступивших поправок. После принятия поправок во втором чтении проект направят в Госдуму.

Глава городского комитета по социальной политики Александр Ржаненков ранее сообщил, что жильцы поврежденных после взрыва в доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга квартир могут получить экстренную помощь до 100 тыс. рублей. Он также добавил, что при необходимости комитет рассмотрит возможность размещения в социальном доме Красносельского района жильцов, нуждающихся в специальном уходе, по предварительным оценкам, их число может составить до 30 человек.

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