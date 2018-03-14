В Петербурге появится прокат велосипедов, аналогичный каршерингу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Система велошеринга заработает в этом году в Санкт-Петербурге, сообщил председатель городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. По его словам, она будет аналогична каршерингу - коллективному использованию автомобилей.

"В этом году мы планируем привести на рынок Санкт-Петербурга совершенно новый вид велопроката - это прокат, схожий с "Делимобилем" (каршеринговая компания - прим. ТАСС)", - сказал Харлашкин, выступая на коллегии комитета.

Он добавил, что основное отличие новой системы проката велосипедов от уже имеющейся в городе состоит в том, что пользователь сможет оставить велосипед в любом удобном месте, а не на специальной стоянке. Все прокатные велосипеды оснастят датчиками системы навигации, и пользователи смогут найти свободный транспорт с помощью специального приложения на смартфоне.

"Скажем так, заинтересованное лицо просто находит на смартфоне свободный велосипед, берет, едет и оставляет его. Я считаю, очень удобно, планируем довести [количество прокатных велосипедов] до 5 тыс.", - сказал глава комитета.

Велопрокат с парковками у станций метро и в местах массового пребывания людей, по данным комитета, появился в Петербурге в июле 2014 года. Ежегодно жители и гости города совершают на прокатных велосипедах около 200 тыс. поездок. Сейчас в городе работают более 100 пунктов проката велосипедов.