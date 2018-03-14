Новый участок арктической трассы Надым-Салехард в ЯНАО будет достроен до конца 2018 года

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Дорожные строители до конца года введут в эксплуатацию новый участок арктической трассы Надым - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) протяженностью почти 70 км, сообщили ТАСС в среду в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

Строительство трассы - один из крупнейших транспортных проектов ЯНАО. Дорога длиной почти 345 км пройдет по болотистой местности и соединит крупные города, межу которыми сейчас есть только зимники и авиасообщение. Выполнено почти 70% работ, асфальт уложен на 120 км трассы.

"Автодорога Надым - Салехард у нас разделена на шесть участков, два из них введены в эксплуатацию. В 2018 году планируется закончить работы на ближайшем к Надыму участке "1000 - 1060 км" протяженностью 68 километров. Сейчас асфальт уложен на 38 километрах участка, осталось положить на еще 30 километрах, а также нанести разметку, установить дорожные знаки, барьерное ограждение. Этот участок будет введен в эксплуатацию до конца года", - сообщили в департаменте.

Полностью завершить строительство дороги Надым - Салехард и ввести ее в эксплуатацию планируется к 2020 году.

Как отмечал ранее губернатор региона Дмитрий Кобылкин, в конце 2018 года начнется передача завершенных участков дороги в федеральную собственность. По данным правительства ЯНАО, это позволит сохранить темпы строительства и состояние уже построенных участков без дополнительных затрат, появится возможность финансирования работ и на других автодорогах.

Ранее сообщалось, что к 2022 году на Ямале намерены построить и отремонтировать около 300 км дорог.