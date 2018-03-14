В Астрахани представили "умные" очки и макет инновационного кресла для инвалидов

АСТРАХАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Студенты Астраханского государственного университета представили разработанные ими "умные" очки для слабовидящих людей, инновационное инвалидное кресло и робота для подводного исследования днищ судов. Разработки показали в ходе рабочей поездки вице-премьера РФ Ольги Голодец в Астрахань, передает корреспондент ТАСС.

В университете Голодец посетила Каспийскую высшую школу переводов, Институт исследований и решения технологических задач и лабораторию робототехники, где представили различные модели роботов, в том числе и те, которые можно использовать для исследования корпусов судов под водой и газовых труб на дне Каспийского моря. Также вице-премьеру показали макет инвалидного кресла с "умными" колесами - оно обеспечивает большую мобильность.

"Его можно использовать внутри дома, по лестницам пока не может передвигаться, эта функция в разработке", - рассказал директор института исследований Алексей Рыбаков.

Также вице-премьеру показали один из проектов, который практически реализован, - это очки для слабовидящих, которые совмещаются со смартфоном и с помощью навигатора позволяют избегать столкновения. По мнению Голодец, надо предлагать эти очки крупным компаниям, которые специализируются на производстве такой продукции.

Астраханский государственный университет открыли в 1932 году, сейчас он включает восемь институтов, 21 факультет, 59 кафедр. В университете обучаются 12 369 человек, в том числе около 1800 иностранных граждан. Учебные корпуса оснащены мультимедийными аудиториями, лабораториями с новейшим оборудованием. В университете есть бассейн, комфортабельный студенческий гостиничный комплекс, профилакторий и многое другое.