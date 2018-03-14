Ленобласть предложила разместить кампус СПбГУ около усадьбы Демидова под Гатчиной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил разместить кампус Санкт-Петербургского государственного университета под Гатчиной рядом со старинной усадьбой Демидова, которую планируют отреставрировать.

"Я не скрою, что Ленинградская область заинтересована в размещении кампуса СПбГУ на нашей территории. Мы знаем, что рассматривается несколько вариантов, связанных с территорией Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мы предлагаем еще один интересный вариант. Это земельный участок, примыкающий к усадьбе Демидовых в Тайцах, которая является памятником культурного наследия", - сказал Дрозденко журналистам в среду.

Он отметил, что речь идет об участке площадью примерно 180 га. "Здесь может разместиться весь кампус, тем более, есть очень хорошая логистика. Рядом проходит железная дорога, есть две автомобильные дороги", - отметил губернатор региона.

По словам Дрозденко, "этот участок не обременен охранными обязательствами и другими ограничениями". В то же время он расположен рядом с объектом культурно-исторического наследия - усадьбой Демидова и парком.

Дворец в Тайцах построили в конце XVIII века по проекту архитектора Ивана Старова для горнозаводчика Александра Демидова, среди бывших владельцев усадьбы называют также Абрама Ганнибала, прадеда А. С. Пушкина. "В этом году Ленинградская область начинает свой большой проект по реставрации этой усадьбы", - сообщил губернатор.

Дрозденко отметил, что этот вариант размещения кампуса Петербургского университета не единственный, есть еще несколько площадок на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые обсуждали ранее. "Я надеюсь, это решение будет взвешенно приниматься на уровне Попечительского совета СПбГУ, Министерства образования и науки и правительства России", - сказал губернатор.