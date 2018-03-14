Уфимские ученые разработали прибор, выявляющий язву и рак желудка по дыханию пациента

УФА, 14 марта. /ТАСС/. Ученые из Уфы разработали диагностический прибор, проверяющий вдуваемый в него воздух на наличие бактерий и выявляющий различные желудочные и кишечные болезни, в том числе позволяющий выявлять раковые заболевания. Об этом рассказала ТАСС руководитель проекта по созданию устройства, магистрант Уфимского авиационного университета Розалия Нафикова.

"Прибор будет определять наличие этих бактерий в желудке путем анализа выдыхаемого человеком газа, без неприятных процедур и в кратчайшие сроки", - сказала она.

Работу над прибором ведет группа аспирантов и магистрантов вуза совместно с коллегами из Башкирского государственного медицинского университета, уже создали макет прибора с датчиками. По словам разработчиков, устройство определяет наличие бактерии Helicobacter pylori в желудке пациента. Эта бактерия вызывает гастрит, язвенную болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, а в отдельных случаях даже рак желудка.

Сейчас для подобной диагностики часто используют биопсия - забор тканей из организма. "С одной стороны, обнаружение бактерии в биопсийном материале под микроскопом является неопровержимым доказательством ее наличия в желудке, однако, с другой стороны, сама процедура потенциально опасна, так как эндоскоп может быть недостаточно хорошо стерилизован, и может произойти заражение. Также взятие биопсии само по себе означает нанесение микротравмы", - говорит Нафикова.

Предлагаемый метод диагностики неинвазивен - не связан с нарушением покрова слизистой оболочки желудка. Заражение через медицинский инструмент также исключается, подчеркивает она. "Принцип действия прибора основан на том факте, что в процессе жизнедеятельности Helicobacter pylori выделяет химические вещества, которые помогают ей адаптироваться к агрессивной среде желудка. Одно из этих веществ, взаимодействуя с мочевиной, расщепляет ее до аммиака, который попадает в выдыхаемый воздух, по изменению концентрации аммиака можно судить о наличии в желудке бактерии и в некоторой степени - о тяжести поражения", - пояснила Нафикова.

В планах ученых, работающих над прибором, оформить интеллектуальную собственность, провести клинические испытания и создать малое инновационное предприятие. Как говорит научный руководитель проекта Юлия Уразбахтина, уже в этом году будет "прописываться технология изготовления устройства", чтобы предлагать ее заинтересованным компаниям.