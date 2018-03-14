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Первая в Арктической зоне РФ система комплексного обращения отходов заработает этим летом

В стране
14 марта, 16:16 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 14, марта. /ТАСС

"Режим накопления" позволит специалистам оценить реальный состав поступающих твердых коммунальных отходов

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МУРМАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Экотехнопарк в Мурманской области - первая подобная в Арктической зоне России система комплексного обращения твердых коммунальных отходов (ТКО) - выйдет на проектную мощность летом текущего года. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании "Управление отходами".

"Летом экотехнопарк выйдет на "рабочий режим", это позволит Мурманской области перейти на новую систему обращения с ТКО, первой в Арктической зоне России", - сообщает компания.

Мурманская область, выбранная одним из пилотных регионов по созданию новой системы обращения отходов, начала эту работу в 2016 году. Проект впервые предполагает создание комплексной системы обращения коммунальных отходов, включая все предприятия полного цикла - от перегрузочных станций и полигонов до мусоросортировочных линий и предприятий переработки ТКО. В комплексе такая задача ранее в стране еще не решалась.

С 1 апреля экотехнопарк в Мурманской области начнет работать в "режиме накопления". Это позволит специалистам оценить реальный состав поступающих твердых коммунальных отходов, отладить схемы работы с перевозчиками ТКО и муниципалитетами.

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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