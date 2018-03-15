Как голосуют "на краю географии"

Поселок Тигирек на территории заповедника "Тигирекский" в Алтайском крае называют краем географии. В поселке живут 36 человек. От Барнаула сюда ехать восемь часов, а то и дольше, если погода плохая. Порой в Тигирек и вовсе проехать нельзя, поэтому голосование здесь проводят досрочно, в том числе и на нынешних президентских выборах. Сотрудники местной избирательной комиссии добираются в заповедник на снегоходах, лошадях или тракторах, чтобы дать возможность реализовать право голоса жителям заповедной территории. Отправился с ними и корреспондент ТАСС.

Через Дунькин Пуп

От ближайшего села Чинета до Тигирека — 36 км, и пройти их можно только по горам: круглогодичных открытых дорог в Тигиреке нет. Сотрудникам Чинетинской избирательной комиссии в этот раз пришлось поволноваться: снега в горах мало, дороги подтаяли, и возникла перспектива добираться до избирателей несколько часов на гусеничном тракторе с прицепом. Но за день до голосования повезло: выпало много снега, а это значит — снегоходы и 1,5–2 часа в пути.

Развернуть К ведущему снегоходу пристраивают флаг России © Кирилл Кухмарь/ТАСС К ведущему снегоходу пристраивают флаг России © Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Растает снег — туда вообще никак. Немножко "подвялится" земля — пойдут квадроциклы, в конце мая — машины: ГАЗ-66, "Уралы", а в июне — уже уазики", — объясняет особенности местной транспортной системы председатель участковой избирательной комиссии №1025 Людмила Лунева.

От избиркома в поселок едут два человека, их сопровождает местный участковый. За день, туда и обратно, они преодолевают больше 140 км по горам. Чтобы люди видели, что это не простая поездка, а по важному государственному делу, к ведущему снегоходу пристраивают флаг России. Избирательную урну, документы и маленькую ширму для соблюдения тайны голосования аккуратно упаковывают и грузят на снегоходы.

Заснеженные горы и лес, алтайские виды, пасущихся в заповеднике маралов утром в день досрочного голосования скрыл густой туман. Видимость — до 10–15 м, солнце едва просвечивает матовым пятном. Шумят двигатели, снег сразу залепляет глаза, и два часа на снегоходе даже при минус пяти градусах для непривычного человека превращаются в маленькое арктическое путешествие.

Машины летят по краю обрыва, в гору, пролетают подтопленные участки. В опасных местах, не снижая скорости, водитель ведет технику стоя, причем на ходу перебираясь на одну сторону снегохода, чтобы отбалансировать его.

Развернуть © Кирилл Кухмарь/ТАСС © Кирилл Кухмарь/ТАСС

"На лошади сложнее, она же тебя не так слушается, как снегоход, чего ей там в голову взбредет", — рассказывает один из водителей во время плановой остановки на горе под местным названием Дунькин Пуп.

В этот раз делегации по пути встретились косули — наблюдали с гор, и волк, бежавший в отдалении от шумных снегоходов. Сотрудники заповедника говорят, что здесь звери не такие пугливые: знают, что люди их не тронут.

Домашняя обстановка и насущные вопросы

Тигирек — поселок на несколько десятков домов, раскиданных по долине среди лесистых гор. Дети учатся в Чинете — своей школы здесь нет.

Развернуть Выборы проводят в конторе заповедника © Кирилл Кухмарь/ТАСС Выборы проводят в конторе заповедника © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Контора заповедника — маленькое деревянное одноэтажное здание — в день досрочного голосования обретает снаружи официальный вид. На дом вешают флаг и табличку местного избиркома. По словам Луневой, в труднодоступных и отдаленных местах допускается голосование вне помещения, но если есть общественные здания, имеющие отношение к государству, выборы проводят там.

Внутри конторы — домашняя обстановка: русская печка, рыжий кот, чай из лечебного красного корня. В комнате, отведенной для голосования, ставят столы, раскладывают буклеты, чтобы каждый мог ознакомиться с кандидатами. Впрочем, про них здесь и так знают: телевидение, в отличие от сотовой связи и интернета, в заповеднике есть.

— Ширму берем всегда — так положено. Люди идут, голосуют, потом, когда останутся те, кому далеко ходить, кто не может по каким-то причинам, тогда мы делаем голосование вне помещения, в домах у людей — также при помощи ширмы, переносного избирательного ящика. Вчера мы его пломбировали, он был пустой, у нас есть акт для пломбирования ящика, — поясняет Лунева.

Развернуть В комнате для голосования ставят столы, раскладывают буклеты, чтобы каждый мог ознакомиться с кандидатами © Кирилл Кухмарь/ТАСС В комнате для голосования ставят столы, раскладывают буклеты, чтобы каждый мог ознакомиться с кандидатами © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Первыми идут голосовать сотрудники заповедника. Госинспектору Олегу Романову примерно через год на пенсию, здесь он работает практически со дня основания — 18 лет.

"Всегда хожу на выборы. Не голосовать — это неправильно, — говорит он. — Люди не ходят на выборы, а потом начинают: "вот, без нас решили". Сегодня я не пойду, завтра другой не пойдет — не правы они. Ну вы же сами выбираете".

Люди постепенно начинают собираться на участке. Женщины обсуждают фотографии кандидатов, мужчины — политическую обстановку. Для тигирекцев сотрудники избиркома — своеобразные представители власти. Им рассказывают о проблемах: о том, что хотели бы провести в дома стационарные телефоны — пока их в заповеднике только два, о том, что нужен маленький магазин в поселке, что было бы здорово, если бы врачи приезжали почаще. По словам Луневой, когда избирательная комиссия едет сюда, то старается решить и какие-то простые социальные вопросы.

"Везем им пенсию — получили на почтовом участке, потому что им трудно добираться, везем газеты, письма, как можем — помогаем. Также, допустим, у человека есть звание "ветеран труда", инвалидность, льгота в соцзащите на твердое топливо — помогаем оформить льготные выплаты", — рассказывает она.

"Если не проголосуешь, то как ты жить-то потом будешь?"

Затем выборы приходят к тем, кто не может прийти самостоятельно. Таких домов около десятка — есть пенсионеры и инвалиды. Сотрудники избиркома всех их знают поименно. Кажется, даже дворовые собаки настроены доброжелательно, хоть и встречают делегацию на снегоходах лаем и пытаются потом догнать ее. В каждом доме гостям предлагают выпить чаю, но избиркому пока не до этого.

Развернуть © Кирилл Кухмарь/ТАСС © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Александра Литвинова — местная травница, пенсионерка. Она живет в поселке 50 лет, много лет проработала на пасеке. Женщина поставила свою галочку в избирательном бюллетене, поблагодарила за привезенную пенсию, а после ухода избирательной комиссии перенервничала и расплакалась: признается, что гости бывают редко.

"Должен человек голосовать, пусть голосуют все. Высказаться надо — если ты не проголосуешь, то как ты жить-то потом будешь? Наши-то все тигирекские голосуют", — говорит Литвинова.

После обхода десятка домов избирательная комиссия возвращается в контору заповедника — там считают проголосовавших и пломбируют урну. Ее не будут вскрывать до 18 марта — основного дня голосования. До тех пор урну будут охранять сотрудники полиции, специально командированные в Чинетинский сельсовет. Досрочные выборы в отдаленных поселках стараются проводить, по словам Луневой, как можно ближе к основному дню голосования, чтобы меньше нагружать правоохранительные органы.

Развернуть © Кирилл Кухмарь/ТАСС © Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Полиция должна, вынуждена тут жить и избирательные бюллетени охранять, это тоже человеческий фактор, трудозатраты. Мы, конечно, оттягиваем, стараемся поближе к выборам", — поясняет Лунева.

Только после завершения обхода последних избирателей участок снова превращается в контору заповедника — на короткий обед с местным жареным хариусом и чаем на травах. А потом делегация вновь садится на снегоходы. Явка в Тигиреке оказалась высокая: проголосовал 31 человек, а остальных в тот день в поселке не было.

Ксения Шубина