Соколов: строительство автодорожной части Крымского моста выходит на финишную прямую

КРЫМСКИЙ МОСТ (Краснодарский край), 14 марта. /ТАСС/. Строительство автодорожной части Крымского моста выходит на финишную прямую, скоро она будет готова для открытия движения, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Совершенно очевидно, что по крайней мере автодорожная часть Крымского моста скоро будет готова для открытия рабочего движения", - сказал Соколов журналистам.

"Видно, что стройка выходит на финишную прямую: полностью сделан конструктив по автодорожной части моста, на 70% выполнены объемы работ по укладке как нижних, так и верхних слоев асфальта, идет завершающий этап установки мачт освещения, барьерного ограждения", - пояснил министр.