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В Новгородской области увеличили в 1,5 раза грантовую поддержку начинающих фермеров

В стране
14 марта, 17:29 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 14, марта. /ТАСС

Глава региона отметил, что средняя сумма гранта превысила 2 млн рублей

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Власти Новгородской области увеличили в 2017 году объем грантовой поддержки начинающих фермеров в полтора раза, до 55,82 млн рублей. Об этом сообщил в среду губернатор региона Андрей Никитин.

"Объемы грантовой поддержки фермерских хозяйств в Новгородской области в 2017 году выросли в полтора раза, а средняя сумма гранта превысила 2 млн рублей. Гранты получили 19 начинающих фермеров и шесть животноводческих семейных ферм", - сказал Никитин, выступая с ежегодным отчетом перед областной думой.

В Министерстве сельского хозяйства региона ТАСС уточнили, что сумма грантов для начинающих фермерских хозяйств и семейных животноводческих ферм выросла за год в денежном выражении с 33,99 млн до 55,82 млн рублей.

В числе проектов, которые получили гранты в 2017 году и уже начали осваивать средства, - развитие козьей и молочной ферм, разведение коров абердин-ангусской породы, строительство убойного пункта и цеха по первичной переработке мяса.

По условиям областного конкурса грантов, в приоритете - бизнес-планы по развитию молочного и мясного скотоводства. Фермеры получают поддержку на строительство или модернизацию ферм, приобретение скота, обновление сельхозтехники. Деньги гранта должны реализовать в течение полутора-двух лет.

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