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Голодец считает, что летний оперный фестиваль в Астрахани поможет привлечению туристов

В стране
14 марта, 17:36 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 14, марта. /ТАСС

Мероприятие планируют сделать постоянным

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АСТРАХАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Летний оперный фестиваль, который планируют сделать в Астрахани постоянным, может помочь развитию туризма в регионе, сообщила в среду вице- премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Здесь предлагается сделать постоянный <…> фестиваль летней оперы. <...> Если этот регион станет доминантным в плане русской культуры, русского пения, балетного искусства дл окружающих территорий, то это будет важнейшая точка притяжения и туризма. И мы сделаем все, чтобы этот фестиваль состоялся", - добавила Голодец.

В рамках рабочей поездки вице-премьер правительства РФ посетила государственный театр оперы и балета, где ей показали залы, репетиции артистов, рассказали о балетной школе и готовящихся постановках. Театр основали в 1899 году. 27 октября 2011 года в Астрахани открыли современное здание театра, с этого времени он стал государственным. Артисты театра гастролируют по России и за границей.

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