Мурманск избавится от паров мазута благодаря модернизации котельной

МУРМАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Очистные сооружения и система закрытого слива мазута Южной котельной Мурманской ТЭЦ ввели в опытную эксплуатацию. Это позволит избавиться от паров топлива, сообщила в среду пресс-служба компании.

Проблема запаха мазута, возникающего при разогреве цистерн с топливом на котельной, что делается для его слива, является для Мурманска серьезной проблемой. Горожане не раз жаловались на едкий запах вблизи котельных. Современная технология закрытого слива мазута позволяет минимизировать эту проблему.

"Установки беспарового разогрева и закрытого слива мазута позволяют уменьшить распространение запаха топлива в городской среде", - уточнили в компании.

Главная цель комплекса очистных сооружений Южной котельной состоит в глубокой очистке производственных и ливневых сточных вод для сокращения экологического воздействия на Кольский залив.

Мурманская ТЭЦ является крупнейшим поставщиком тепловой энергии в Мурманской области. Предприятие обеспечивает теплоснабжение 75% потребителей города.