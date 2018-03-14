На Быстринском ГОКе "Норникеля" в Забайкалье получили первый медный концентрат

ЧИТА, 14 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Образцы медного концентрата получены при пусконаладочных работах на первой технологической линии Быстринского горно-обогатительного комбината (ГОК), построенного "Норникелем" на юго-востоке Забайкальского края. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе горнорудной компании (ГРК) "Быстринское".

"В результате пуско-наладочных работ на первой технологической линии Быстринского ГОКа получены первые промежуточные образцы медного концентрата. После отработки технологии получения продукции до проектных показателей работы будут продолжены на второй производственной линии", - сказали в пресс-службе.

Представители горнорудной компании уточнили, что полученный концентрат проходит опробирование в химико-аналитической лаборатории комбината. "В ближайшее время для отработки всей технологической цепочки производства медного концентрата будут запущены бисерные мельницы доизмельчения, что позволит получить товарный продукт по качественным характеристикам, полностью соответствующим проектным параметрам", - добавили в ГРК.

По словам директора по производству ГРК "Быстринское" Михаила Нартова пусконаладочные работы ведутся в плановом режиме и в строгом соответствии с графиком. Уже начали испытания оборудования по получению магнетитового концентрата.

Медный и магнетитовый концентраты будут продавать в Китай. Как отметили в беседе с ТАСС представители ГОКа, отправку первой партии концентрата покупателям наметили на второй квартал этого года, когда в КНР уйдет состав из 44 грузовых вагонов.

Быстринский ГОК расположен в Газимурско-Заводском районе Забайкальского края, в 350 км от Читы. В октябре 2017 года "Норникель" приступил на ГОКе к пусконаладочным работам под нагрузкой. После завершения всех подготовительных работ комбинат займется добычей и обогащением золото-железо-медных руд, производить медный, золотосодержащий и магнетитовый концентраты.