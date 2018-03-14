В СКФО создадут аналог дальневосточного Агентства по развитию человеческого капитала

МАГАС, 14 марта. /ТАСС/. Структура, схожая по функциям с работающим на Дальнем Востоке Агентством по развитию человеческого капитала (АРЧК), может быть создана на Северном Кавказе. Она будет оказывать содействие при подготовке кадров, определению потребностей бизнеса и трудоустройстве, сообщил ТАСС министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

"Мы выступили с инициативой по созданию межрегиональной структуры, сходной по сути своей с Агентством по развитию человеческого капитала, которое работает на Дальнем Востоке. На наш взгляд, у каждого ведомства есть свои правильные задачи, но для того, чтобы объединить их в единую систему, необходим такой инструмент", - сказал он, не уточнив возможные сроки создания структуры.

Министр также пояснил, что задача системы образования на Северном Кавказе и новой структуры будет заключаться в содействии подготовки кадров для работы не только внутри округа, но и для всей страны "по тем компетенциям, по которым исторически Северный Кавказ конкурентоспособен".

"Исторические - это газовики, золотодобытчики, металлурги, геологи, у нас есть для подготовки по этим профессиям специальные учебные заведения. Проект медицинского кластера, который мы реализуем, также направлен на подготовку специалистов в сфере медицины. Поэтому ключевая задача, имея стартовые конкурентные преимущества, и, самое главное, человеческий капитал, максимально правильно его инвестировать", - сказал он.

Кузнецов отметил, что Северный Кавказ обладает большим человеческим капиталом, при этом в округе продолжают реализовываться меры для дальнейшего повышения демографического роста. "Из года в год по меньшей мере 70 тыс. граждан России рождаются на Северном Кавказе", - добавил он.