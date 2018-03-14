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Жители Петербурга смогут увидеть дневное разведение мостов в июле этого года

В стране
14 марта, 18:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, марта. /ТАСС

Мосты будут разводить для репетиции парада на День ВМФ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Жители и гости города Санкт-Петербурга смогут увидеть разведение мостов через Неву в дневное время в июле текущего года на репетиции и параде к Дню Военно-морского флота 29 июля, а также на День работника морского и речного флота, который отмечается 1 июля. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель директора городского госучреждения "Мостотрест" Андрей Кочин.

"Дневные разводки мостов планируются на День работников морского и речного флота - это будет Благовещенский мост, а также во время репетиций и парада на День ВМФ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пока нет информации о том, сколько раз в июле будут разводить мосты днем для репетиции парада на День ВМФ. "В прошлом году таких разводок было три", - отметил Кочин.

Выступая на коллегии городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, Кочин также сказал, что в прошлом году "Мостотрест" запустил специальное мобильное приложение для платформ Android и iOS. "Это приложение показывает график разведения мостов. Им пользуются жители 110 стран", - рассказал Кочин.

Разводные мосты являются символом Петербурга, обычно их разводят в ночное время для прохождения судов. На процесс разводки мостов в период навигации каждую ночь приходят смотреть тысячи туристов. Всего в городе насчитывается более 400 мостов.

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