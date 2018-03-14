Новая полоса в аэропорту Бельбек под Севастополем будет готова в 2018 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Новая взлетно-посадочная полоса в севастопольском аэропорту Бельбек будет готова в этом году, доложил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров президенту Владимиру Путину.

В ходе осмотра главой государства нового терминала аэропорта Симферополь Назаров сообщил Путину о ходе реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Президент поинтересовался, в частности, как идет работа над расширением возможностей Бельбека.

"Когда сделаете [новую] полосу?" - уточнил Путин.

"В этом году закончим", - ответил Назаров.

"С Минобороны буквально завтра мы еще раз собираемся, скоординируем. В этом году полоса и, собственно, вся инфраструктурная часть, которая за счет программы [будут закончены]. Это будет как филиал этого [симферопольского] аэропорта, более, наверное, экономичное с точки зрения обслуживания и прочего", - заключил замминистра экономического развития.