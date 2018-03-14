Работы по устройству полотна автодороги Крымского моста выполнены на 50%

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Работы по устройству полотна автодорожной части Крымского моста, который свяжет Крым с остальной Россией, выполнены наполовину. Об этом сообщил в среду информационный центр "Крымский мост".

Асфальтирование на морских и сухопутных участках моста ведут с лета 2017 года. "К середине марта 2018 года более чем наполовину выполнены работы по устройству полотна автодороги Крымского моста", - говорится в сообщении.

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Президент России Владимир Путин, общаясь в среду со строителями Крымского моста, не исключил, что движение автомобилей по транспортному переходу через пролив откроют раньше планировавшегося на декабрь срока. Руководитель компании "Стройгазмонтаж", которая является генеральным подрядчиком строительства моста, Аркадий Ротенберг в свою очередь доложил, что автомобильная часть строящегося моста может быть сдана уже после 9 мая 2018 года.

Строительство моста ведется с февраля 2016 года. Пропускная способность моста - 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

В инфоцентре рассказали, что погружены практически все сваи железнодорожной и автодорожной частей моста - это более 6,5 тыс. штук из почти 7 тыс. (под автодорогу - на 100%). "На некоторых участках глубина погружения свай достигла 105 м - это высота 35-этажного дома", - уточняется в сообщении. Кроме того, готовы 498 из 595 опор (под автодорогу - на 100%). "Под каждой опорой - от 6 до 95 свай. Часть из них забита в грунт вертикально, часть - под углом. Наклонные сваи повысят устойчивость моста в случае землетрясения", - рассказали в инфоцентре.

На стройке века работает более 10 тыс. строителей из разных регионов России. Они трудятся посменно и вахтовым методом.