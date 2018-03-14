ЛДПР предлагает давать на Дальнем Востоке до 10 га земли для ведения сельского хозяйства

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР Владимир Сысоев, Иван Абрамов и Андрей Андрейченко внесли в среду в Госдуму законопроект, предусматривающий передачу гражданам России в безвозмездное пользование до 10 гектаров земли на Дальнем Востоке, но только в случае, если на этом участке будет осуществляться сельскохозяйственная деятельность.

Изменения предусматривают внести в так называемый закон о дальневосточном гектаре. "Гражданину или нескольким гражданам для ведения сельского хозяйства однократно может быть предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок, площадь которого не превышает десяти гектаров", - говорится в проекте закона.

Авторы в пояснительной записке отмечают, что программа "Дальневосточный гектар" "доказала свою значимость". На данный момент, отмечают они, в целях получения "дальневосточного гектара" подано более 100 тыс. заявок, предоставлено более 30 тыс. земельных участков.

"Необходимо стимулировать не просто заселение территорий Дальневосточного федерального округа, но и их развитие", - считают авторы законопроекта. По их мнению, "одним из таких стимулов для привлечения инвестиций, а также развития малого бизнеса, можно считать увеличение предельного размера земельного участка для некоторых нужд". "Настоящим законопроектом предлагается увеличить размер земельного участка до десяти гектаров в случае, если такой земельный участок предоставляется для ведения сельского хозяйства. При этом размер участка не зависит от количества граждан, подающих заявление.

Такой подход разработчики обусловливают спецификой сельскохозяйственной деятельности, где для осуществления животноводства или растениеводства требуются площади, превышающие один гектар. Либерал-демократы уверены, что принятие законопроекта, утверждают авторы, будет способствовать не только заселению региона, но решению таких задач как развитие сельского хозяйства и привлечение инвестиций.