В Ингушетии построят завод алюминиевых сплавов

МАГАС, 14 марта. /ТАСС/. Завод алюминиевых сплавов "РИАЛ" построят в Ингушетии в 2019 году, он станет единственным поставщиком сырья для завода по производству алюминиевых профилей "РИАК", также работающего в республике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе постоянного представительства республики при президенте России.

"Новое предприятие позволит нам существенно удешевить производство нашей продукции. При этом речь не идет о добыче алюминия, "РИАЛ" будет переплавлять алюминиевый лом, собираемый на территории республики и соседних регионов СКФО. И далее эти заготовки уже будут поступать как сырье на "РИАК". В настоящее время мы закупаем сырье у "Русала", но с вводом "РИАЛа" у нас появится свой поставщик", - цитирует постпредство слова министра экономического развития региона Умалата Торшхоева.

Как сообщается, строительство "РИАЛ" начнется на территории, прилегающей к заводу "РИАК", в сельском поселении Али-Юрт. В настоящее время идет процесс оформления земельного участка для строительства "РИАЛа".

"Мощность "РИАЛа" составит до 10 тыс. тонн продукции в год. Планируется, что предприятие будет осуществлять поставки сырья не только для "РИАКа", но и на другие заводы в России. Общая стоимость проекта составляет порядка 400 млн рублей. Предприятие позволит создать порядка 80 новых рабочих мест", - привели в постпредстве слова заместителя гендиректора "РИАКа" Мустафы Тумгоева.

Завод по производству алюминиевого профиля "РИАК" основан в 2011 году, расположен в Назрани. Его площадь превышает 11 тыс. кв. м. Основная часть продукции компании в настоящее время поставляется в Москву, Подмосковье, Белоруссию, в перспективе будет использоваться на предприятиях Ингушетии и других регионов Юга России.