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Центр казахстанской литературы и культуры открывается в национальной библиотеке Якутии

В стране
15 марта, 3:44 UTC+3

Там будут представлены книги президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

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ЯКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Центр казахстанской литературы и культуры открывается в четверг в Национальной библиотеке Якутии при содействии посольства Казахстана в РФ. Об этом сообщили в четверг в администрации библиотеки.

"В Центре казахстанской литературы и культуры будут представлены книги президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, посвященные его деятельности, роли на международной политической арене, а также произведения известных казахских писателей на казахском, русском и английском языках. Всего будет передано в дар Национальной библиотеке 200 книг. Надеемся, что эти книги вызовут живой интерес у читателей и желание ближе познакомиться с культурой, историей, традицией казахского народа", - рассказали в библиотеке.

Отмечается, что в церемонии открытия примут участие представители Национальной академической библиотеки Казахстана, посольства Казахстана в РФ.

С 2016 года Национальная академическая библиотека Казахстана реализует международный проект по открытию центров казахстанской литературы в Национальных библиотеках зарубежных стран. Центры уже открыты в 20 странах, в том числе некоторых регионах России.

Национальная библиотека Якутии - одна из крупнейших библиотек на северо-востоке страны, она является научно-исследовательским учреждением в области библиотековедения, библиографоведения и истории книги.

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