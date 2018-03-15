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В Якутии появится полигон для тестирования автошин при низких температурах

В стране
15 марта, 4:50 UTC+3

Планируется. что комплекс заработает до ноября 2018 года

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ЯКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Полигон для проверки качества автомобильных шин в условиях экстремально низких температур запустят в Якутии в 2018 году, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Проект стоимостью 58,9 млн рублей реализуется компанией "Испытательный полигон СВФУ", ее заявка на осуществление деятельности в ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" одобрена Корпорацией развития Дальнего Востока, сообщили в ведомстве.

"Испытательный полигон, состоящий из нескольких автомобильных трасс протяженностью от 80 до 1842 м и шириной от 5 до 70 м с различными типами дорожных покрытий, уклонами и поворотами планируется запустить до ноября 2018 года", - говорится в сообщении.

По словам директора компании Ивана Ноева, иностранные конкуренты уходят с рынка данных услуг из-за глобального потепления. На фоне этих процессов научно-испытательный полигон, расположенный в зоне вечной мерзлоты с арктическим климатом и натуральным снегом будет пользоваться повышенным спросом, полагает он.

ТОР "Кангалассы" в Якутии является единственной территорией опережающего развития на Дальнем Востоке, ориентированной на малый и средний бизнес. ТОР представляет собой многопрофильную производственную и бизнес-площадку. На сегодняшний день в ТОР реализуется 11 проектов с общим объемом инвестиций 2,3 млрд рублей. 

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