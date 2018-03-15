В Новосибирске начнут готовить волонтеров для работы в музеях и архивах

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Музей Новосибирска и волонтерский корпус Новосибирской области запустили проект по подготовке волонтеров для работы в сфере культуры. Как в четверг пояснили ТАСС в пресс-службе музея города, желающих стать волонтерами будут учить работать в архивах, проводить экскурсии и помогать на акции "Ночь музеев".

"Мы будем подключать их к работе с архивными источниками, к участию в различных городских акциях, прежде всего это касается "Ночи музеев". Также волонтеры будут оказывать помощь в выборе материалов для создания архива XXI века и сотрудничать с нашим Центром устной истории, помогать им в расшифровке как раз тех воспоминаний, которые рассказывают жители Новосибирска", - рассказали в музее.

Подать заявку на участие в акции может любой желающий старше 14 лет, для этого достаточно заполнить анкету на сайте волонтерского корпуса. Сейчас уже есть более 60 заявок от тех, кто хотел бы принять работать в городском музее. Как сказала ТАСС Маргарита Юрченко, координатор по работе с волонтерами регионального волонтерского корпуса, все они после собеседования и обучения могут принять участие в проекте.

"Мы обязательно будем проводить очное собеседование с кандидатами, потому что важно понимать, насколько человек готов к такой работе, насколько он понимает, что культурное волонтерство - это не разовая акция. Ведь недостаточно один раз прийти в архив и что-то там сделать, это нужно делать на постоянной основе", - отметила собеседник агентства.

Среди тех, кто уже зарегистрировался в качестве потенциального волонтера, больше всего старшеклассников и студентов по гуманитарным специальностям, есть журналисты, историки и филологи. Как говорят организаторы проекта, чем больше действительно заинтересованных людей будет им помогать, тем более качественно они смогут проводить акции и мероприятия, которые запланировал музей города. Ожидается, что проект будет работать до конца года.