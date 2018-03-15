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Власти Иркутской области опасаются схода селей в районе Байкальского ЦБК

В стране
15 марта, 7:04 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 15, марта. /ТАСС

Введен режим повышенной готовности

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ИРКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ, который вводит с 15 марта на территории Иркутской области режим повышенной готовности из-за угрозы схода селей в районе промплощадки бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В документе говорится, что это связано с выпадением рекордного количества осадков в декабре-январе. Это влечет за собой угрозу схода селевых потоков на горных реках Слюдянского района, что может привести к аварийной ситуации на территории не работающего с конца 2013 года Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения в городе Байкальске", - сказали в пресс-службе.

Региональные власти рекомендовали Роспотребнадзору усилить лабораторный контроль на местах водозаборных сооружений, являющихся источниками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Слюдянского района.

Министерству имущественных отношений региона совместно с районными властями Левченко поручил провести расчет объемов первоочередных работ и необходимых финансовых затрат по расчистке русел рек от поваленных деревьев, наносов песка и грунта для увеличения пропускной способности в период прохождения паводковых вод. Для выполнения этих работ региональное Минимущества должно в ближайшее время заключить контракты с подрядными организациями.

По мнению специалистов Лимнологического института СО РАН, сели на юге Байкала сходят каждые 40 лет, при этом в Байкальске последний сель был в 1971 году. За прошедшее время в селеактивных бассейнах скопилось большое количество продуктов выветривания в виде селевых очагов, а русла постоянных и временных рек заросли лесом. При интенсивных осадках это может привести к катастрофическому сходу селей, вместе с которыми в Байкал попадут миллионы тонн отходов БЦБК.

Ранее сообщалось, что при обсуждении проекта рекультивации отходов БЦБК мероприятия по селезащите, на включение которых в проект настаивали ученые, выведены в отдельный блок, а полномочия по их реализации взяла на себя Иркутская область. В 2017 году иркутскими властями был разработан соответствующий проект стоимость работ 270 млн руб., приступить к ним планировалось летом этого года.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале официально объявили в феврале 2013 года, с сентября 2013 года здесь прекратилась варка целлюлозы. На картах-накопителях БЦБК за 50 лет работы комбината накоплено порядка 6,5 млн тонн токсичных отходов. Они представляют серьезную опасность экологии Байкала.

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