Большие автобусы в аэропорт Платов планируют запустить из Ростова и Новочеркасска

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области в 2018 году рассчитывают запустить из Ростова-на-Дону и Новочеркасска в новый аэропорт Платов автобусы большой вместимости. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса региона.

Платов - первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, - открылся 7 декабря 2017 года. Добраться в аэропорт, расположенный в 30 км от Ростова-на-Дону, пока можно лишь на маршрутке, такси или на личном транспорте.

"Учитывая, что ожидается рост пассажиров на маршрутах из Ростова-на-Дону в аэропорт Платов, особенно во время проведения игр чемпионата мира по футболу, организацию транспортного сообщения между аэропортовым комплексом и городом автобусами большого класса планируется осуществить во втором квартале 2018 года, после проведения конкурсных процедур по определению перевозчика. Кроме того, во втором квартале 2018 года также планируется проведение конкурсных процедур по определению перевозчика для транспортного сообщения из города Новочеркасска в аэропорт Платов автобусами малого и большого классов", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, Минтранс Ростовской области вместе с Северо-Кавказской железной дорогой рассматривают вариант организации железнодорожного сообщения с аэропортом. Расстояние от станции Ростов-Главный до Платова составит 83 км, в том числе по существующей железной дороге - 68 км. Запуск поездов рентабелен только при достижении пассажиропотока в 10 млн человек, пояснили в министерстве.

Также для улучшения транспортной доступности планируется строительство подъезда к аэропорту от Северного обхода Ростова-на-Дону. Дорога будет расширена до четырех полос движения. Строительство будет вестись в два этапа за счет средств областного бюджета, на это предусмотрено 1,5 млрд рублей. Расширить дорогу планируют к ноябрю 2019 года.