Движение по трем зимним автодорогам на Ямале открыли после метели

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Движение по трем из четырех региональных зимних автодорог Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возобновилось. Проезд по ним ограничили в среду из-за метели и повышения температуры до минус пяти градусов, сообщили в пресс-службе губернатора арктического региона.

"Проезд по трем ямальским зимникам обеспечен на всей протяженности, один работает с ограничениями", - говорится в сообщении.

Движение ограничили по зимнику Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. "Сейчас разрешено движение для полноприводного транспорта массой до 20 тонн только на участке Аксарка - Салемал, участки зимника Салемал - Панаевск - Яр-Сале закрыты для всех видов транспорта", - отметили в пресс-службе.

Водителям рекомендуют выезжать на сезонные трассы организованными колоннами минимум из двух автомобилей.