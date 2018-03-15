Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Движение по трем зимним автодорогам на Ямале открыли после метели

В стране
15 марта, 8:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Участки зимника Салемал - Панаевск - Яр-Сале закрыты для всех видов транспорта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Движение по трем из четырех региональных зимних автодорог Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возобновилось. Проезд по ним ограничили в среду из-за метели и повышения температуры до минус пяти градусов, сообщили в пресс-службе губернатора арктического региона.

"Проезд по трем ямальским зимникам обеспечен на всей протяженности, один работает с ограничениями", - говорится в сообщении.

Движение ограничили по зимнику Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. "Сейчас разрешено движение для полноприводного транспорта массой до 20 тонн только на участке Аксарка - Салемал, участки зимника Салемал - Панаевск - Яр-Сале закрыты для всех видов транспорта", - отметили в пресс-службе.

Водителям рекомендуют выезжать на сезонные трассы организованными колоннами минимум из двух автомобилей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Ямало-Ненецкий автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отчим пропавшей в Сочи пятилетней девочки признался в ее убийстве
2
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
3
Прощание с Олегом Табаковым проходит в МХТ имени Чехова
4
Совбез ООН обсудил дело Скрипаля
5
Лондон предоставит ОЗХО образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль
6
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
7
Захарова: Москва получила от Лондона на свои четыре ноты по делу Скрипаля лишь отписки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама