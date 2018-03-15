Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экспедиция на собачьих упряжках стартовала по Архангельской области и Ненецкому АО

В стране
15 марта, 10:31 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 15, марта. /ТАСС

Как ожидается, участники будут проходить до 50 км ежедневно

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 15 марта. /ТАСС/. Экспедиция "Северный ветер" на собачьих упряжках стартовала в четверг из деревни Малые Корелы под Архангельском. Четыре человека и 17 сибирских хаски за 12-14 дней пройдут примерно 550 км по северу Архангельской области и западной части Ненецкого автономного округа (НАО), рассказал ТАСС организатор экспедиции, руководитель клуба любителей ездовых собак "Северный ветер" Виктор Помелов.

"Из Малых Корел мы пройдем по Беломорско-Кулойскому плато через тайгу примерно 300 км до города Мезени, затем до полярного круга в Ненецкий автономный округ и вернемся в Мезень. Это делается для того, чтобы проработать маршрут будущей большой российской гонки, которая будет проходить по территории Архангельской области, Ненецкого, Ямало- Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и заканчиваться в Салехарде. Это большой проект, он трудоемкий, и мы будем прорабатывать первый этап этой гонки в Архангельской области", - сказал Помелов.

Участники экспедиции планируют проходить по 50 км в день. При этом Помелов признался, что поначалу вынужден будет торопиться, чтобы успеть проголосовать на выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта. "Я хочу в Мезени проголосовать, поэтому хотим к 18 марта успеть до Мезени дойти", - сказал он.

По его словам, скорость продвижения будет зависеть от погодных условий. "За ночь сейчас столько снега выпало, сколько в Москве за весь февраль. Главное, чтобы снег был пожестче, чтобы лапы у собак не проваливались", - сказал организатор экспедиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Архангельская область Ненецкий автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отчим пропавшей в Сочи пятилетней девочки признался в ее убийстве
2
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
3
Прощание с Олегом Табаковым проходит в МХТ имени Чехова
4
Лондон предоставит ОЗХО образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль
5
Совбез ООН обсудил дело Скрипаля
6
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
7
Госдеп: связанные с Крымом санкции сохранятся до его передачи Россией Украине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама