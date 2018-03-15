Экспедиция на собачьих упряжках стартовала по Архангельской области и Ненецкому АО

АРХАНГЕЛЬСК, 15 марта. /ТАСС/. Экспедиция "Северный ветер" на собачьих упряжках стартовала в четверг из деревни Малые Корелы под Архангельском. Четыре человека и 17 сибирских хаски за 12-14 дней пройдут примерно 550 км по северу Архангельской области и западной части Ненецкого автономного округа (НАО), рассказал ТАСС организатор экспедиции, руководитель клуба любителей ездовых собак "Северный ветер" Виктор Помелов.

"Из Малых Корел мы пройдем по Беломорско-Кулойскому плато через тайгу примерно 300 км до города Мезени, затем до полярного круга в Ненецкий автономный округ и вернемся в Мезень. Это делается для того, чтобы проработать маршрут будущей большой российской гонки, которая будет проходить по территории Архангельской области, Ненецкого, Ямало- Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и заканчиваться в Салехарде. Это большой проект, он трудоемкий, и мы будем прорабатывать первый этап этой гонки в Архангельской области", - сказал Помелов.

Участники экспедиции планируют проходить по 50 км в день. При этом Помелов признался, что поначалу вынужден будет торопиться, чтобы успеть проголосовать на выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта. "Я хочу в Мезени проголосовать, поэтому хотим к 18 марта успеть до Мезени дойти", - сказал он.

По его словам, скорость продвижения будет зависеть от погодных условий. "За ночь сейчас столько снега выпало, сколько в Москве за весь февраль. Главное, чтобы снег был пожестче, чтобы лапы у собак не проваливались", - сказал организатор экспедиции.