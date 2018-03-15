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Школьникам Салехарда рекомендовали остаться дома из-за морозов

В стране
15 марта, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Температура воздуха в Салехарде составляет минус 32 градуса

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Школьникам Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) рекомендуют в четверг отказаться от посещения занятий из-за морозов. Об этом сообщили на сайте департамента образования города.

В сообщении отмечено, что температура воздуха в Салехарде минус 32 градуса. От занятий рекомендуют отказаться ученикам первой смены с 1 по 9 классы.

Ранее ТАСС сообщал, что похолодание стабилизировало работу сезонных трасс в регионе. Движение открыто по трем из четырех региональных зимников, которые в среду были закрыты из-за метели и потепления до минус пяти градусов.

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