Люди, которые умеют оживлять кукол

В 1997 году Владислав и Татьяна Чернявские создали семейный кукольный театр. Все делали сами — и декорации, и кукол. Теперь спектакли играют уже ученики и последователи артистов — от 12 лет и старше. О том, как Чернявским удалось не только создать театр кукол, но и столь надолго сохранить к нему внимание и интерес, — в репортаже ТАСС ко Дню кукольника.

В артисты из рабочих

"Я пришел в театр с улицы — в то время работал электриком. Случайно встретил друга, директора кукольного театра. Он спросил: "Не надоело гайки крутить? Приходи к нам!" И я согласился", — вспоминает Владислав Иванович. Тогда он не задумывался о Театре кукол Влада, гастролях и, конечно, не подозревал о том, что получит звание заслуженного артиста России. Просто делал то, что ему было интересно.

Чернявский рассказывает, что мужчин в театре кукол не хватало, поэтому послушали его формально и быстро приняли в труппу. Приходил рано, уходил поздно — все время работал с куклой. Больше по наитию — хотелось делать что-то похожее на старую школу.

Развернуть Владислав Чернявский в театр пришел "с улицы", а стал заслуженным артистом России и руководителем театра-студии © Анна Неретина/ТАСС Владислав Чернявский в театр пришел "с улицы", а стал заслуженным артистом России и руководителем театра-студии © Анна Неретина/ТАСС

"Однажды прибежал в гримерку и закричал: "Ребята! У меня кукла пошла сама!" Я хочу одно, а она делает свое — и все так, как надо. Я понял тогда, что главное — умение фантазировать", — вспоминает Владислав те времена.

"Те, кто далек от профессии, думают, что мы играем в куклы. На самом деле мы их оживляем", — подключается к беседе Татьяна Михайловна.

Как рождался Театр кукол Влада

Чернявские приехали в Воронеж в 1987 году и поступили на службу в театр кукол "Шут". В ту пору он гремел на всю страну. С 1988 года ездили за границу на международные фестивали и на гастроли. Объездили много стран — были во Франции, в Швейцарии, Германии, Польше, Венгрии, Чехословакии и во многих других.

Развернуть Когда смотришь, как двигается этот моряк, забываешь, что перед тобой кукла © Анна Неретина/ТАСС Когда смотришь, как двигается этот моряк, забываешь, что перед тобой кукла © Анна Неретина/ТАСС

"Мы столкнулись с уникальным явлением — с театром "Треугольник" из Швейцарии. Муж и жена: он художник, она актриса. Они виртуозно владели куклой. У них был знаменитый спектакль "Метаморфозы" ("Превращения") — создавали они его долго, а потом работали по всему миру", — вспоминают Чернявские.

Крохотные зарплаты и двое детей, казалось бы, не позволяли думать о том, чтобы сделать что-то подобное, но они мечтали. И постепенно все получилось. Владислав Иванович смастерил сцену маленького театра. В театре кукол "Шут" официально, через бухгалтерию купили дерево для разборной конструкции. Из зарубежных гастролей привезли бархат, чтобы сцену "одеть", привезли микрофоны, световую, музыкальную аппаратуру. Так родился Театр кукол Влада.

Первый неофициальный спектакль сыграли 1 сентября 1994 года в детском саду, который располагался напротив дома Чернявских. Помогали две дочери: старшая, Марианна, выступала как актриса, младшая, Яна, вела в спектаклях свет и музыку.

Официально театр открылся в 1997 году.

"Я пошла в налоговую инспекцию. Объясняю: мы профессиональные актеры, работаем в государственном театре кукол, мой муж — заслуженный артист РФ, у него есть постановки, я актриса. Мы хотим открыть маленький частный театр кукол, передвижной. На меня глаза-блюдца и говорят: "Что вы хотите открыть? Одно дело торговать одеждой, водкой, но спектаклями…" Очень удивились, но свидетельства выдали", — вспоминает Татьяна Михайловна.

Сложные моменты

Работали в Воронежской, Ленинградской, Московской областях. Театр кукол Влада в 2004 году пригласили на первый международный фестиваль частных театров кукол. Чернявские повезли спектакли "Солнечный луч" по мотивам пьесы А. Попеску и "Маленькая фея" по мотивам пьесы Рабадана — постановки имели успех.

Развернуть Коллаж из моментов жизни "Кукломании" подарила студии одна из благодарных учениц © Анна Неретина/ТАСС Коллаж из моментов жизни "Кукломании" подарила студии одна из благодарных учениц © Анна Неретина/ТАСС

Билеты сделали вдвое дешевле, чем в государственном театре. Благодаря этому семья из четырех человек не голодала в 1990-е, когда по полгода не давали зарплату.

В детских домах, больницах, для многодетных семей всегда играли бесплатно. Этим выступлениям Чернявские всегда придавали и придают особое значение.

"У нас был страшный случай. Мы играли спектакль в детской онкологии. А в это время на этом же этаже умирал ребенок. Врачи ничего никому не говорили, но я чувствовала запах смерти. Когда мы отыграли спектакль, главврач пригласил в свой кабинет и сказал: "Татьяна Михайловна, извините, пожалуйста, что мы сегодня принимаем вас не слишком с улыбками, просто, когда одни дети смотрели спектакль, у нас умер ребенок".

Были другие сложные моменты. Помню, приехали с постановкой в еще одно отделение детской онкологии, шестилетний мальчик спрашивает: "А можно посмотреть кукол?" Мы, конечно, пригласили за кулисы, все рассказали. И он нам говорит: "Как жалко, что Света позавчера умерла, она так хотела посмотреть ваш спектакль", — вспоминает Татьяна Михайловна.

"Влад — кукольник от Бога"

С годами содержать театр становилось все труднее физически. Чтобы отыграть спектакль в 10 утра, нужно встать в 5. Привести себя в порядок, всех накормить. Поехать в гараж, погрузить сцену и реквизит, поехать на точку, около часа строить декорации.

"И только теперь ты актер! А до этого был водителем, монтировщиком и грузчиком. Очень тяжело физически. И для больших, и для маленьких людей нужно работать честно", — рассказывают Чернявские.

Развернуть Татьяна Чернявская в куклы не играет — она их оживляет © Анна Неретина/ТАСС Татьяна Чернявская в куклы не играет — она их оживляет © Анна Неретина/ТАСС

Отыграли спектакль. Разобрали всю декорацию, погрузили ее в машину, приехали в гараж, разгрузили. Приехали домой. А если два спектакля — на следующую точку.

Младшая дочь Яна очень любит театр, но как зритель. Для себя она выбрала другую профессию. Старшая дочь Марианна окончила Ярославский театральный институт в 2002 году. Продолжает традицию — преподает уроки театра в собственной студии "Настроение".

"Мы дружим студиями, радуемся творческим успехам друг друга. Традиции "Кукломании" Марианна может продолжить", — говорят родители.

"За эти чуть больше десять лет Влад поставил шесть спектаклей, программу концертных номеров. Он кукольник от Бога. Учился у Михаила Михайловича Королёва — великого мастера, основателя кафедры театра кукол ЛГИТМиК, у Вениамина Михайловича Советова — мастера по изготовлению кукол", — отмечает Татьяна Михайловна.

В студии адаптирована программа театрального института. Она рассчитана на три года: актерское мастерство, кукловождение, основы ритмики, сценическое движение, сценическая речь, танец, вокал. Прийти можно с любой подготовкой.

В "Кукломании" все артисты

"Кукломаны" были на фестивалях в Казани, Саратове, Лисках, Санкт-Петербурге. Всегда привозили награды: дипломы, Гран-при, призы за лучшую женскую роль, за лучший кукольный спектакль. Иногда ученики получают комплименты на фестивалях — что они водят кукол как профессиональные актеры.

Развернуть Занятия в театре-студии "Кукломания" © Анна Неретина/ТАСС Занятия в театре-студии "Кукломания" © Анна Неретина/ТАСС

Преподаватели с ребятами из "Кукломании" продолжили традиции Театра кукол Влада. С концертными номерами выступили в Санкт-Петербурге в марте 2017 года, привезли диплом I степени и Гран-при. А в декабре 2017-го получили награду — 50 тыс. рублей на международной премии ARTIS-2017.

"Мы никогда никому не отказываем. У нас либо остаются, либо уходят — понимают, что это тяжелый труд. Наши ученики продолжают наши традиции", — гордятся Чернявские.

Марина Симонова — выпускница "Кукломании" 2013 года, в прошлом году окончила театральный институт в Санкт-Петербурге (СПбГАТИ). Осталась там работать. Полина Рыжкова стала художником по костюмам — училась в театральном институте в Петербурге. Лилия Юникова учится на втором курсе в воронежском Институте искусств. Дарья Фролова — в Академии художеств в Петербурге на искусствоведа.

Не все хотят быть актерами. По мнению Чернявских, главное — развивать душу. Поэтому занятия обязательно дадут положительные результаты.

Начинаются занятия с упражнения "Здравствуй, солнце" из древней дыхательной гимнастики. Оно позволяет размять мышцы, выровнять дыхание. Каждый из актеров сосредоточен на себе, у каждого есть внутренний монолог, который он проговаривает.

Затем работают над сценической речью — например, нужно произнести скороговорку с разной интонацией. Репетируют этюды: материал оттачивается от занятия к занятию. И обязательно работают с куклами — учатся их оживлять.

"Новые спектакли выходят каждый год. Мы учим всему тому, что умеем сами. Не знаю, как получается", — улыбается Владислав Иванович.

Самое главное доказательство тому, что получается, — горящие глаза учеников. Для них студия — второй дом. Без выходных и праздничных дней.

Анна Неретина