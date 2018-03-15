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Северный флот на учениях отразил нападение на арктическую базу "Северный клевер"

В стране
15 марта, 13:24 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 15, марта. /ТАСС

В ходе учений бойцы выполнили учебные стрельбы из штатного оружия

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МУРМАНСК, 15 марта. /ТАСС/. Военнослужащие тактической группы Северного флота, размещенной на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, провели учения по отражению нападения на базу "Северный клевер". Об этом сообщила в четверг пресс-служба флота.

"Военнослужащие отработали тактику оборонительных действий при нападении условных диверсантов на объект, ведение боя и уничтожение противника", - сказали в пресс-службе.

В ходе учений бойцы выполнили учебные стрельбы из штатного оружия. Учения проходили в темное время суток при температуре минус 33 градуса с применением приборов ночного видения. Главной целью была отработка слаженности действий личного состава тактической группы при отражении нападения на охраняемый объект и предотвращение диверсий.

Часть эпизодов учения выполнили в помещениях комплекса "Северный клевер", где проживают и несут службу военнослужащие. Все здания комплекса специально предназначаются для функционирования в условиях сверхнизких температур и высокого ветрового давления. Они соединены между собой крытыми переходами и оснащены уникальными системами вентиляции и обогрева.

Численность участников учений на флоте не уточняют.

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